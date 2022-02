Die Ziegelhäuser Brücke muss weg. Das Bauwerk ist so marode, dass kein Schwerlastverkehr mehr darüber fahren darf. Die Stadt will sie an derselben Stelle neu bauen. Foto: Alex

Von Peter Wiest

Heidelberg. Der geplante Neubau der Ziegelhäuser Brücke sorgt schon im Vorfeld mächtig für Diskussionen. Anwohner, die in direkter Nachbarschaft der Brücke leben, fürchten, dass sich mit einer Verbreiterung des Bauwerks die Verkehrssituation für sie verschlechtert. Außerdem würden sie ohnehin einen ganz anderen Standort für die Brücke bevorzugen und im Übrigen beklagen sie mangelnde Kommunikation vonseiten der Stadt. Jetzt hat sich die Stadt auf RNZ-Nachfrage zum aktuellen Stand der Planung und zu den Vorwürfen geäußert.

Hintergrund ist, dass die Ziegelhäuser Brücke so marode ist, dass sie abgerissen werden muss. Ob die neue Brücke breiter wird oder nicht, steht aber noch gar nicht fest. In welcher Art und Weise der Neubau ausgeführt werde, sei von einem externen Planungsbüro zu prüfen, wobei "die Stadt dafür die Aufgabenstellung vorgibt", teilte diese mit. Aktuell würden die grundsätzlichen Möglichkeiten hinsichtlich der Querschnittsaufteilung und der Verkehrsbeziehungen ausgelotet, heißt es weiter.

Einen alternativen Standort für den Brückenneubau sieht man bei der Stadt indes nicht. Mögliche Standorte seien aber "stadtintern" untersucht worden, insbesondere westlich von der Bestandsbrücke – beispielsweise bei der Adlerüberfahrt auf der Höhe der Peterstaler Straße. Bei der Untersuchung seien alle relevanten Rahmenbedingungen zugrunde gelegt worden – etwa verkehrliche, wasserrechtliche und naturrechtliche Belange. Dabei habe sich herausgestellt, dass abgesehen vom bestehenden Brückenstandort an allen anderen, die untersucht wurden, Hochwasserrisiken bestünden. Zudem seien die notwendigen Verkehrsbeziehungen am aktuellen Brückenstandort "grundsätzlich gut abgebildet", was insbesondere auch die Anbindung an den Bahnhof Schlierbach betreffe.

Den Vorwurf der mangelnden Kommunikation weist die Stadt zurück. Es habe in der Vergangenheit mehrere Kontakte mit Bürgerinnen und Bürgern gegeben. So sei beispielsweise schon im Juli 2021 im Rahmen einer öffentlichen Online-Informationsveranstaltung die Möglichkeit angeboten worden, Fragen zu stellen und Anregungen abzugeben. Ende September habe es außerdem einen Termin mit dem Ersten Bürgermeister Jürgen Odszuck und Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain zum Thema gegeben; außerdem jüngst im Januar einen Ortstermin mit den direkt angrenzenden Anwohnern an der Brücke. Als Ergebnis lasse sich festhalten, dass "überwiegend eine Ablehnung bezüglich einer oberirdischen Bebauung der betroffenen Privatgrundstücke besteht", heißt es weiter.

Vorwürfe von Brückenanwohnern, dass es keine Ansprechpartner zum Thema gebe, sind nach Auffassung der Stadt ebenfalls nicht gerechtfertigt. Die Stadt stehe als Ansprechpartnerin grundsätzlich immer zur Verfügung, wobei je nach Bearbeitungsstand des Projekts die anzusprechende Person gegebenenfalls wechseln könne. Aktuell liege die Federführung für das Projekt noch beim Amt für Verkehrsmanagement; nach dem Gemeinderatsbeschluss werde diese zum Tiefbauamt wechseln. Bürgerinnen und Bürger könnten sich bei Anfragen per E-Mail wenden an verkehrsmanagement@heidelberg.de.