Von Joris Ufer

Heidelberg. Von Buchstaben zu Silben, von Silben zu Wörtern: Das lässt sich in jedem Alter lernen. Anlässlich des Weltalphabetisierungstages hat die Volkshochschule Heidelberg am Dienstag auf ihr umfassendes Kursangebot zur Vermittlung von Lese- und Schreibfähigkeiten aufmerksam gemacht. Dazu boten Dozentinnen Workshops an und zeigten, wie man sich im Online-Lernsystem der Volkshochschule registriert – was gar nicht so einfach ist, wenn die Lesekompetenz kaum ausgeprägt ist.

"Es gibt unterschiedliche Arten von Lesern", sagte die Deutschlehrerin Ines Marberg, nachdem sie die Teilnehmer des ersten Improvisationsworkshops begrüßt hatte. Mit Begriffs-Pantomime und anderen Übungen will sie das Sprachgefühl ihrer Schüler entwickeln. Rund 15 Erwachsene, unter anderem aus Syrien, der Ukraine und Eritrea, saßen dabei vor ihr. Für die Schüler ist Deutsch eine Fremdsprache. Manche Teilnehmer an diesem Tag haben bereits ein fortgeschrittenes Niveau erreicht, andere sind Anfänger – und auch in ihrer jeweiligen Muttersprache Analphabeten. Wie man einen Stift richtig hält, mussten viele von ihnen erst lernen. Damit auch ein möglicher neuerlicher Shutdown ihrem Lesevermögen künftig nicht im Weg steht, wurden sie mithilfe des Workshops in ein neues Online-Lernsystem eingeführt.

Es war kein deutschsprachiger Analphabet unter den Teilnehmern der öffentlich zugänglichen Workshops – obwohl auch sie hin und wieder die entsprechenden Kurse der Volkshochschule besuchen. "Das Thema ist immer noch ein Tabu, die Zielgruppe ist schwer zu erreichen", erklärte Silke Reck, die Leiterin der Volkshochschule, die Auswirkungen des gesellschaftlichen Stigmas, das am Analphabetismus haftet. Am 6. Oktober soll daher ein Sensibilisierungsworkshop stattfinden, um Sozialarbeiter und andere Berufsgruppen anzusprechen, die Betroffene gegebenenfalls weitervermitteln könnten.

Rund eine Million Analphabeten, deren Alltag durch Buchstaben und Zahlen erschwert wird, leben in Baden-Württemberg. Die Problematik, nicht oder nur unzureichend lesen zu können, zieht sich durch alle Lebensbereiche – sogar die Bedienung eines Mobiltelefons wird davon berührt. Eine wirkliche Teilhabe an der Gesellschaft ist so kaum möglich. Das Kultusministerium hat deshalb im letzten Jahr acht Grundbildungszentren (GBZ) in Baden-Württemberg gegründet und bis vorerst Mitte 2021 vollständig finanziert, darunter auch eines an der Volkshochschule in Heidelberg. Das Grundbildungszentrum vermittelt grundlegende Sprach- und Rechenfertigkeiten. Die Kurse richten sich an deutsche Muttersprachler ebenso wie an Migranten.