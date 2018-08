Heidelberg. (dns) Die Meldung hatte Anfang der Woche für Verwirrung gesorgt: Vom Land gibt es eine Förderung für die Entwicklung eines Treiberkonzeptes für die Chapel auf dem Hospitalgelände in Rohrbach. Chapel in Rohrbach? Gleich mehrere Leser meldeten sich daraufhin bei der RNZ, um darauf hinzuweisen, dass die Chapel doch in der Südstadt stehe.

Auch die Chapel auf dem Hospital-Gelände soll erhalten werden. Foto: Stadt Heidelberg

Das ist natürlich richtig. Aber da der US-Armee die Religion schon immer wichtig war, richtete sie an jedem ihrer Standorte ein eigenes Gotteshaus ein. Entsprechend gibt es neben der größten Chapel in der Südstadt zwei kleinere: eine auf dem Hospitalgelände in Rohrbach, eine weitere auf den Patton Barracks in Kirchheim. In Patrick Henry Village außerhalb der Stadt gab es eine eigene Kirche. Denkmalgeschützt ist nur die Kapelle in der Südstadt, in der ein Bürgerzentrum für den Stadtteil entstehen soll.

Die kleinste US-Kapelle in Heidelberg steht auf den Patton Barracks. Foto: Alex

Aber laut Stadtverwaltung sollen auch die kleineren Kapellen erhalten werden. Das Gebäude auf dem Hospital-Gelände könnte ein Treff für das Quartier werden. Für die kleinste Kapelle auf den Patton Barracks gibt es derzeit noch kein konkretes Konzept. Im Moment nutzt die Stadt sie als "Show-Room", in dem sie die Entwicklung des benachbarten Heidelberg Innovation Parks präsentiert - etwa für Besuchergruppen oder bei Pressekonferenzen. Das wird wohl auch die nächsten Jahre so bleiben.