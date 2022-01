Heidelberg. (RNZ) Wegen der Niederschläge in den vergangenen Tagen stieg der Wasserpegel des Neckars schnell an. Mitarbeiter des Abwasserzweckverbandes Heidelberg sind aktuell damit beschäftigt, etwa 2000 Sandsäcke im Bereich der Alten Brücke aufzuschichten. Durch den steigenden Pegel des Neckars soll so eine Überflutung der B37 verhindert werden. Auch wurden bereits die Parkplätze bei der Alten Brücke aus Sicherheitsgründen abgesperrt.