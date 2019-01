Heidelberg. (rie). Der Neckar tritt am heutigen Montag ziemlich sicher über die Ufer - auch in Heidelberg. Schon am Sonntagabend wurde ein Pegelstand von über 2,60 Metern erreicht, sodass keine Schiffe mehr fahren konnten. Laut Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg soll der Pegel bis heute Mittag gegen 12 Uhr auf etwa 3,80 Meter ansteigen. Normal sind zwei Meter.

Ab 3,55 Meter wird die B 37 unter der Alten Brücke überflutet, ab 4,25 Meter auch unter der Theodor-Heuss-Brücke. Wann der Scheitelpunkt erreicht wird und wie hoch genau der Pegel steigt, war am Sonntagabend noch unklar. Die Experten rechnen vorerst mit einem "zweijährlichen Ereignis", also einem eher kleinen Hochwasser, das statistisch gesehen alle zwei Jahre vorkommt. Ursache sind die tagelangen Regenfälle und das Tauwetter, das den Schnee schmelzen lässt.

Das Wasser- und Schifffahrtsamt Heidelberg war in der Nacht auf Montag bereits an allen Staustufen im Einsatz. "Die Kollegen müssen die Wehre, wenn so viel Wasser kommt, zum Teil komplett aus dem Fluss herausziehen", so die stellvertretende Amtsleiterin Johanna Reek.