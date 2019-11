Heidelberg. (RNZ/mün) Pünktlich zur nächsten Verhandlungsrunde für Beschäftige an Baden-Württembergs Unikliniken soll in Heidelberg wieder gestreikt werden. Wenn sich die Tarifparteien am Dienstag, 5. November, zum dritten Mal zusammensitzen, dann soll am Uniklinikum Heidelberg nur ein "Betrieb auf Feiertagsniveau" aufrechterhalten werden. Das teilt die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) am Sonntag mit. Zuletzt war im Heidelberger Uniklinikum am 23. Oktober gestreikt worden.

Ab der Früh- bis zur Spätschicht sollen die Beschäftigten in einen ganztägigen Warnstreik gehen. Laut Verdi müssten etliche Termine für Patienten abgesagt werden. Man habe mit der Klinikleitung für den Tag des Warnstreiks eine Notdienstvereinbarung geschlossen. Dabei sollen Mitarbeiter auf ihr Streikrecht verzichten, um die Notfallversorgung der Patienten zu gewährleisten, heißt es vonseiten von Verdi.

Ein Streikschwerpunkt seien die Anästhesiepflege und die OPs. „Wir gehen davon aus, dass etwa 80 Prozent des an Wochentagen üblichen OP-Programms abgesagt werden muss“, so die Verdi-Vertreterin Monika Neuner in der Pressemitteilung. Andere Stationen seien mit Bettenschließungen einbezogen, auch ein großer Teil der Beschäftigten in den Ambulanzen und in der Funktionsdiagnostik habe angekündigt, sich am Streik zu beteiligen.

Derzeit verhandeln die Unikliniken in Baden-Württemberg mit der Gewerkschaft über einen neuen Tarifvertrag für etwa 25.000 nicht-ärztlich Beschäftigte. Neben Heidelberg gibt es Standorte in Tübingen, Freiburg und Ulm.

Die Arbeitgeber hatten zuletzt ein Angebot vorgelegt: Bei einer Laufzeit von drei Jahren sollten die Gehälter schrittweise um insgesamt fünf Prozent steigen. Pfleger und Pflegehelfer sollten zusätzliche Zulagen erhalten. Verdi hat diese Offerte abgelehnt. Die Gewerkschaft verlangt acht Prozent mehr Geld und eine Tariflaufzeit von 18 Monaten.

Schon am Montag wird an den Häusern in Freiburg, Tübingen und Ulm zu ganztägigen Warnstreiks auf. Es werden mehrere Hundert Teilnehmer erwartet, wie Verdi-Verhandlungsführerin Irene Gölz mitteilte. Die Notfallversorgung sei auch hier sichergestellt. Die Gewerkschaft erwartete unter anderem Absagen und Verschiebungen von geplanten Operationen und Untersuchungen. Gölz sagte: "Die Streikbereitschaft ist hoch."

Update: 3. November 2019, 18.38 Uhr