Heidelberg. (RNZ) Der Stadtstrand in Heidelberg wird wieder geöffnet. Wie die Stadt Heidelberg bekannt gab, wird auf dem Areal am Neckarlauer vor der Stadthalle ab Freitag etwa 55 Tonnen Sand aufgeschüttet. Dabei entsteht eine rund 300 Quadratmeter große Sandfläche, die vom Ufer bis an die Mauer zur Straße reicht. Die Eröffnung der Strandbar ist für Sonntag geplant.

Ausgestattet mit einer Strandbar, Liegestühlen, Paletten-Bänken und Sonnensegeln bietet der Stadtstrand während der Sommermonate einen Ort zum Entspannen und kleine Livemusik-Acts. Organisator und Betreiber des Strandes ist der Verein Neckarorte. Dieser erhält Projektförderung von der Stadt Heidelberg, die die Neckarorte im Zuge des Projektes "Stadt an den Fluss" unterstützt.

Mit der 2016 gestarteten Aktion wollen die Stadt Heidelberg und der Verein Neckarorte die Stadt näher an den Fluss bringen sowie Orte am Neckarufer entdecken und für alle Generationen nutzbar machen. Der Sommerstrand am Neckar wurde 2017 erstmals aufgeschüttet.

Die Strandbar ist montags bis sonntags ab 15 Uhr geöffnet – außer bei Regen. Seit 2019 ist die Strandbar in einem Verkaufsanhänger zu finden, der bei Hochwassergefahr leicht entfernt werden kann. Der Strand ohne Strandbar kann jederzeit genutzt werden. Die Ausrichter bitten, auf Hygiene- und Abstandsregeln zu achten.

Im Zuge der Neckarorte lädt der Verein an weitere Standorte ein. Dazu gehören das Römerbad an der Ernst-Walz-Brücke, das Iqbal-Ufer sowie der Bereich an der Alten Brücke. Das Areal am Römerbad ist bereits eröffnet.

Informationen gibt es unter www.neckarorte-heidelberg.de und www.heidelberg.de/stadtamfluss.