Heidelberg. (rnz/mare) Warm anziehen müssen sich die Bewohner der Seminarstraße/Plöck ab Höhe Grabengasse, Mittelbadgasse, Ingrimstraße, Zwingerstraße und in Teilen der hinteren Hauptstraße am Mittwoch ab 10 Uhr: Wegen der Störung der Fernwärme werden die Stadtwerke dann die Reparatur vornehmen. Und das heißt, wie das Unternehmen mitteilt, dass die Haushalte in den betroffenen Gebieten einige Stunden ohne Heizung und Warmwasser auskommen müssen.

Die Stadtwerke haben die Störung, die bereits am Sonntag aufgetreten war, zwischenzeitlich untersucht. Am Dienstag und Mittwoch sind so erst Tiefbauarbeiten nötig, bevor am Mittwoch dann die eigentliche Reparatur an dem defekten Fernwärmeschacht stattfinden können.

Ab 10 Uhr wird daher die Fernwärmeversorgung abgestellt. Dies soll bis etwa 16 Uhr dauern, sodass bis 17 Uhr alle Haushalte wieder mit Heizung und Warmwasser versorgt sein sollten.

Die Stadtwerke empfehlen Anwohnern, während dieser Zeit möglichst sparsam zu heizen, um die noch vorhandene Wärme gezielt einzusetzen. So sollten beispielsweise ungenutzte Räume nicht geheizt und kein unnötiges heißes Wasser per Heizung bereitet werden.

Aktuelle Informationen sind hier abrufbar.