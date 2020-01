Heidelberg. (ani) Aline Moser wird die neue rechte Hand von Oberbürgermeister Eckart Würzner. Das bestätigte am gestrigen Donnerstag ein Pressesprecher der Stadt gegenüber der RNZ. Sie tritt damit in die Fußstapfen von Nicole Huber, die 13 Jahre lang das OB-Referat leitete und zum Anfang des Jahres in die Führungsetage des Heidelberger IT-Unternehmens SNP wechselte.

Moser, die in Heidelberg geboren wurde, ist seit 13 Jahren bei der Stadt angestellt, elf davon arbeitete sie bei den Heidelberger Diensten und war dort unter anderem für den Bereich "Kommunaler Arbeitsmarktservice" verantwortlich, aber auch für die Koordination des Arbeitgebernetzwerks "Bündnis für Familie Heidelberg".

Zuletzt, seit April vergangenen Jahres, war sie stellvertretende Amtsleiterin beim Amt für Wissenschaft und Wirtschaftsförderung. Schon 2018 startete sie bei der Wirtschaftsförderung als Teamleiterin im Bereich Großprojekte. Die Stadträte wurden am Donnerstag über die Personalie informiert.