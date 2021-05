Von Anica Edinger

Heidelberg. Ganze eineinhalb Schuljahre unter Pandemie-Bedingungen – darauf blickt der Abi-turjahrgang 2021 zurück, für den es an diesem Dienstag ernst wird: Mit Deutsch starten die Abiturientinnen und Abiturienten in die schriftliche Prüfungsphase. Was für ein Gefühl ist das, Abitur in Corona-Zeiten zu schreiben? Wie lief die Vorbereitung? Was kommt danach? Katharina Weber (17), Abiturientin am Helmholtz-Gymnasium, im RNZ-Gespräch.

Katharina, am Dienstag ist deine erste Abitur-Prüfung – bist Du aufgeregt?

Weil es Deutsch ist, geht es mir recht gut. Ich fühle mich sehr sicher in dem Fach und außerdem auch gut vorbereitet.

Katharina Weber. Foto: pr

Ihr blickt auf eine Abitur-Vorbereitung zurück, die in großen Teilen online stattfand. Wie lief das die letzten Monate?

Für meine Leistungskurse – Deutsch, Englisch und Biologie – kann ich sagen: Wir fühlen uns gut vorbereitet. Ich weiß beispielsweise auch von unserem Physik-Leistungskurs, dass der Lehrer in den Osterferien angeboten hat, den Stoff noch einmal zu wiederholen, zur Absicherung. Viele Lehrerinnen und Lehrer sind wirklich sehr engagiert. Und auch das Online-Schooling hat sich seit der ersten Schulschließung im März letzten Jahres sehr gut eingespielt und auch weiter entwickelt. Es gab viele Fortbildungen für die Lehrkräfte, weshalb auch das Heimlernen immer gut klappte. Und weil außerschulisch ja nicht so viel möglich war, das Sozialleben quasi zusammengebrochen ist, konnten wir uns aufs Abitur konzentrieren.

Abschlussklassen durften ja auch in Präsenz unterrichtet werden – wie viel Zeit habt Ihr seit Beginn des Schuljahres in der Schule verbracht?

Wir waren nach Schuljahresbeginn im September bis kurz vor Weihnachten in der Schule, dann wieder nach den Faschingsferien bis Ostern und dann nach Ostern noch einmal zwei Tage. Die letzten beiden Wochen mussten wir alle in Sicherheitsquarantäne, damit es zum Abitur keine Corona-Fälle gibt.

Bei den Prüfungen müsst Ihr medizinische Masken tragen – fünf Stunden am Stück. Hast du davor Angst?

Nein. Wir haben ja auch in den letzten Monaten bei Klausuren Masken getragen. Daran sind wir gewöhnt. Das macht uns nichts aus.

Was ist das für ein Gefühl, in diesen Zeiten Abitur zu schreiben?

Es ist ein komisches Gefühl – und ich bin auch sehr traurig. Denn was komplett wegfällt, ist, dass wir diesen Abschluss gemeinsam feiern können, das ganze Miteinander. Nach den Prüfungen kann man sich nicht austauschen oder anstoßen, wir müssen auf Abstand bleiben und gehen nach Hause. Das ist nicht schön.

Gibt es denn Pläne für eine Abi-Feier im Sommer, wenn vielleicht doch alles besser wird?

Wir haben die normale Entlassfeier an der Schule – und wir hoffen, dass diese in Präsenz stattfinden kann. Die Planung für den Abiball haben wir wegen der zweiten und dritten Welle aufgegeben, und ein Abiball, der aus Hygienemaßnahmen besteht, macht wahrscheinlich auch nicht so richtig Spaß. Außerdem hätten wir auch gar kein Geld dafür, weil wir in den letzten Jahren ja keine Veranstaltungen wie Kuchenverkauf oder Stufenpartys zum Geld einnehmen machen konnten. Eventuell könnten wir eine Feier bei uns auf dem Schulhof machen, wenn es die Stadt genehmigt. Eine Feier in unserer Sporthalle wurde uns von der Stadt bereits verboten, mit der Begründung, dass es sich dabei um eine reine Sportstätte handelt.

Und was sind deine persönlichen Pläne nach dem Abitur?

Ich werde zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr am Uniklinikum machen. Ursprünglich wollte ich mit einem Programm für ökologische Landwirtschaft reisen und auf Farmen arbeiten. Doch das geht ja jetzt nicht.

Hast Du Befürchtungen, dass dieses "Corona-Abitur", wie manche sagen, weniger wert sein könnte?

Nein! Jeder Mensch, der sagt, uns wurde etwas geschenkt, dem möchte ich vor Augen führen, was wir alles geschafft haben in den letzten Monaten: Wir haben wie alle Jahrgänge vor uns die gleiche Menge an Stoff gelernt, aber unter sehr viel widrigeren Bedingungen. Wir haben uns an eine neue Situation angepasst und das Beste daraus gemacht. Wir bekommen nun eine halbe Stunde länger Zeit für die Prüfungen, das war es aber auch schon. Jedem, der das nicht wertschätzt, kann man auch nicht mehr helfen.

Beim Abitur gelten strenge Regeln

Wenn an diesem Dienstag Hunderte Abiturientinnen und Abiturienten auch in Heidelberg ihre erste schriftliche Prüfung ablegen, wird nichts sein wie gewohnt. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind streng, die Jugendlichen haben eine halbe Stunde länger Zeit, und es gilt eine Maskenpflicht – für die komplette Prüfungsdauer. Noch im vergangenen Jahr durften die Prüflinge ihre Masken abnehmen, sobald sie an ihrem Platz saßen. In diesem Jahr wurden die Regeln auch mit Blick auf die dritte Corona-Welle verschärft.

In der Turnhalle des Bunsengymnasiums werden in diesem Jahr Abitur-Prüfungen geschrieben. „Wir sind alle ein wenig angespannt“, sagt Schulleiter Volker Nürk. Foto: Hentschel

"Eine Herausforderung", sagt deshalb Volker Nürk, geschäftsführender Schulleiter aller Heidelberger Gymnasien, sei vor diesem Hintergrund die Organisation der diesjährigen Prüfungen gewesen. Zumal alle Abiturienten in den Tagen vor der Prüfung angehalten waren, einen Corona-Schnelltest zu machen. Die Heidelberger Gymnasien hätten verschiedene Zeitpläne für diese Testungen erarbeitet und ihren Bedarf an Test-Kits an die Stadt gemeldet, erklärt Nürk. Schnelltests direkt am Morgen der ersten Prüfung habe man den Schülern nicht zumuten wollen.

Besonders wichtig außerdem: Zeitlich musste es nach den Schnelltests noch möglich sein, einen PCR-Test nachzuschieben, dessen Ergebnis noch vor der Abiturprüfung an diesem Dienstagmorgen vorliegt. Denn falls ein Schnelltest ein positives Ergebnis anzeigt, muss das durch einen PCR-Test bestätigt werden. Wenn der PCR-Test aber negativ ist, dann dürften betroffene Prüflinge doch an der Prüfung teilnehmen. Am Bunsen-Gymnasium sei dieser Fall bis Montagnachmittag noch nicht eingetreten, berichtete Nürk, selbst Schulleiter am Bunsen.

Das könnte auch daran liegen, dass die Heidelberger Gymnasien allen Prüflingen in den letzten 14 Tagen empfohlen hatten, in Sicherheitsquarantäne zu gehen. Bis zum Nachmittag hätten sich auch alle Abiturientinnen und Abiturienten am Bunsen zum Test bereit erklärt, so Nürk. Das ist insofern eine gute Nachricht, als Prüflinge, die sich nicht testen lassen wollen, von den anderen bei der Prüfung in einem eigenen Raum separiert werden müssen. Das wiederum erfordere zusätzliches Aufsichtspersonal, so Nürk. Was wiederum dazu führen könnte, dass anderer Unterricht ausfallen müsste.

Nürk gibt zu: "Wir sind schon alle ein wenig angespannt." Doch er ist zuversichtlich, dass die Abiturientinnen und Abiturienten die Prüfungen auch unter Pandemie-Bedingungen gut stemmen werden. Die schriftlichen Prüfungen laufen nun bis zum 21. Mai. Die mündlichen Prüfungen finden für die allgemeinbildenden Gymnasien in der Zeit vom 12. bis 23. Juli statt. Ob danach eine Abschlussfeier möglich sein wird, kann auch Nürk noch nicht sagen. Er würde es den Abiturienten wünschen. Immerhin habe dieser Jahrgang besonders unter der Pandemie gelitten.