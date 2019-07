Heidelberg. (RNZ/mare) Die Arbeiten rund um die Gleiserneuerung in der Kurfürsten-Anlage West schreiten zügig voran. Ab nächster Woche wird die neu verlegte Wasserleitung ans Netz angeschlossen. Das geschieht im Einmündungsbereich Römerkreis/Ringstraße. Dafür wird in der Einmündung Ringstraße stadtauswärts ein Fahrstreifen gesperrt, wie die Stadt mitteilt.

Aus Sicherheitsgründen beginnt die einspurige Fahrbahn schon ein paar Meter vorher, das heißt im Römerkreis etwa auf Höhe der Römerstraße. Die Arbeiten starten am Montag, 8. Juli, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 12. Juli. Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Autofahrer sollten die Baustelle nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Am Montag starten auch die Arbeiten am Hauptbahnhof in die nächste Phase: Die Arbeiten im Kreuzungsbereich Kurfürsten-Anlage/Mittermaierstraße sind so weit fortgeschritten, dass die Teilsperrung in Nord-Süd-Richtung planmäßig aufgehoben werden kann. Ab Montag, 8. Juli, stehen in der Lessingstraße–Mittermaierstraße wieder zwei Fahrstreifen in jede Richtung zur Verfügung. Das wird auch bis Ende der Bauarbeiten so bleiben. Allerdings werden die Fahrstreifen je nach Baufortschritt in Höhe der Kreuzung eingeengt oder verschwenkt.