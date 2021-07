Heidelberg. (RNZ) Die Autorin Asal Dardan liest am heutigen Dienstag, 13. Juli, ab 20 Uhr im Interkulturellen Zentrum (IZ), Bergheimer Straße 147, aus ihrem neuen Buch "Betrachtungen einer Barbarin". Im Anschluss spricht Dardan mit der Schriftstellerin, Publizistin und Verlegerin Christiane Frohmann. Das Besondere dabei: Nicht das IZ, sondern Dardan selbst hat sich Frohmann als Gesprächspartnerin ausgesucht. Mit dieser Lesung und dem Gespräch startet die neuen IZ-Reihe "Pick your host" (auf Deutsch: "Wähle deinen Gastgeber").

Dardan und Frohmann haben sich über den Kurznachrichtendienst Twitter kennengelernt – bei einer Meinungsverschiedenheit. Mittlerweile sind die beiden befreundet: "Der Austausch mit Asal Dardan bewahrt mich davor, mich intellektuell und emotional zu gemütlich in mir selbst einzurichten", berichtet Frohmann. "Ich bin voller Bewunderung für ihre Arbeit – ihr Denken, ihr Handeln und ihre Integrität", sagt Dardan über Frohmann.

In dem Buch "Betrachtungen einer Barbarin", das für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert ist, geht es um das Ankommen ihrer Familie aus dem Iran in Deutschland. Dardan analysiert dabei auf präzise Weise die deutsche Gesellschaft und die Unterschiede, die zwischen "Wir" und "den Anderen" gemacht werden. Auch Themen wie die NSU-Mordserie und die Reaktion der deutschen Gesellschaft beschreibt sie schonungslos.

Die Lesung findet vor einem kleinen Publikum im Großen Saal des Interkulturellen Zentrums statt. Es gibt 30 Sitzplätze. Tickets können per E-Mail an iz@heidelberg.de kostenlos und verbindlich vorbestellt werden. Sollten noch Plätze frei sein, können Tickets auch an der Abendkasse abgeholt werden. Die Veranstaltung wird auch live über die digitalen Kanäle des Interkulturellen Zentrums (Facebook, Twitter und Youtube) gestreamt.