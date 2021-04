Heidelberg. (shy) Drastische Plakate und deutliche Worte: Mit einer Mahnwache an der Heiliggeistkirche am Marktplatz hat am Samstagnachmittag die Arbeitsgemeinschaft (AG) Kurpfalz der Organisation "Ärzte gegen Tierversuche" ganz coronakonform für Aufmerksamkeit gesorgt. Anlass war der "Internationale Tag zur Abschaffung der Tierversuche".

Die AG Kurpfalz wurde im Februar 2014 auf Initiative des Heidelberger Mediziners und langjährigen aktiven Mitgliedes der "Ärzte gegen Tierversuche", Rolf Simon, gegründet. Der Gedenk- und Aktionstag zur Abschaffung von Tierversuchen wurde bereits im Jahr 1979 in Großbritannien ins Leben gerufen. Er findet weltweit in der Woche um den 24. April statt und geht auf den Geburtstag von Lord Hugh Dowding zurück, der sich im Britischen Oberhaus für den Tierschutz einsetzte.