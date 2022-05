Heidelberg. (rah) Mit der schriftlichen Prüfung in Mathematik am Dienstagmorgen haben die meisten Abiturienten den schwersten Brocken hinter sich. Und so feierten seit Nachmittag und bis in den Abend hinein rund 600 Schüler auf der Neckarwiese. Laut der Polizei, die vor Ort war, blieb dabei alles ruhig. Die Stimmung war ausgelassen, es lief laute Partymusik und viele der Jugendlichen tranken Alkohol – aber bis zum Abend schlug niemand über die Stränge.

Unter den Feiernden war auch Lutz Zimmermann, 18 Jahre und Abiturient am Gymnasium Bammental. Breit grinsend sagte er: "Es ist toll, endlich wieder raus zu können, endlich wieder das Leben genießen zu können." Pläne für die Zeit danach: ein Freiwilliges Soziales Jahr am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Aber jetzt will er erst einmal die Zeit mit seinen Freunden genießen.

Auch Malena Coll, Abiturientin vom Heidelberger Privatschulcentrum ist froh, dass ihr Jahrgang dieses Jahr wieder ausgelassen auf der Neckarwiese feiern kann. Die 18-Jährige will nach der Schule ebenfalls noch nicht direkt mit dem Studium beginnen. "Ich will nach Südamerika reisen und dort eine Weile leben. Die Zeit möchte ich mir einfach nehmen, weil ich finde, dass jetzt erstmal die Persönlichkeitsbildung dran ist."

Doch die Schülerinnen und Schüler äußern nicht nur Erleichterung. Gerade im Hinblick auf die Coronapandemie lief nicht immer alles glatt: "In manchen Fächern hat man viel eigenständig zu Hause lernen müssen – und deswegen Angst, etwa beim Mathe-Abi, dass es nicht genug ist", sagt Carolina Schwenn, Abiturientin am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim. "Aber es lief dann doch besser als gedacht", meint die 18-Jährige. Ihre Freundin und Mitschülerin Maddalena Kuhn, 17, stimmt ihr zu: "Ich hatte im Nachhinein echt zu viel Panik, eigentlich war es eine ganz normale Mathe-Klausur."

Viele berichten stolz vom großen Zusammenhalt in ihrer Stufe. So berichten Johanna Zumbach, 18, Nele Keiß, 17 und Emma Schwanke, 17, wie jene Schülerinnen und Schüler, die am jeweiligen Tag keine Abiturprüfung hatten, ihre Mitschüler vor der Prüfung auf dem Pausenhof empfangen und angefeuert hätten. "Wir sind nur 53 Leute in der Stufe" erzählt Johanna, "da ist alles sehr harmonisch abgelaufen die letzten Jahre."