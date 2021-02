Heidelberg. (pol/make) In Neuenheim ist Donnerstag um 13.30 Uhr an der Kreuzung Jahnstraße/Furchgasse eine 47-jährige Fahrerin eines Fiat leicht verletzt worden. Ein 65-jähriger Fahrer eines Audi fuhr auf der Furchgasse und missachtete laut Polizeiangaben an der Kreuzung Jahnstraße die Vorfahrt der von rechts kommenden Fiat-Fahrerin.

Die Leichtverletzte wurde nach der Erstbehandlung durch den Rettungsdienst zur weiteren Beobachtung in eine Klinik gebracht. Die beiden Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Unfallschaden an den beteiligten Autos beträgt laut Polizeiangaben etwa 15.000 Euro.