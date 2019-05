Heidelberg. (RNZ) In Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten viel getan und doch werden queere Menschen - also homo-, bi-, inter- und transsexuelle Menschen - auch hierzulande noch diskriminiert. Daran sollte der internationale Aktionstag erinnern, der am Freitag auch in Heidelberg gefeiert wurde. Rund 400 Menschen kamen dazu laut Veranstaltern am Anatomiegarten zusammen. "Auch in Heidelberg trauen sich viele homosexuelle Paare nicht, sich öffentlich zu küssen oder Händchen zu halten", erklärte dabei Bürgermeister Wolfgang Erichson. "Auch als Stadt Heidelberg gibt es in der Zukunft noch viel zu tun!" So müsse die Stadt etwa die Veranstaltungen des Queer Festivals stärker fördern. Als wichtigen Schritt in die richtige Richtung sieht der Dezernent den für dieses Jahr geplanten Beitritt Heidelbergs zum internationalen "Rainbow City Network".