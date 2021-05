Esstisch statt Büro: In der Corona-Pandemie arbeiten viele Heidelbergerinnen und Heidelberger in ihren eigenen vier Wänden. Auch bei Familien mit minderjährigen Kindern klappt das laut Heidelberg-Studie vergleichsweise gut. Symbolfoto: dpa

Von Denis Schnur

Heidelberg. Um in der Pandemie Kontakte zu vermeiden, arbeiteten im Herbst gerade mal 40 Prozent der erwerbstätigen Heidelbergerinnen und Heidelberger von zu Hause aus – obwohl 62 Prozent die Möglichkeit dazu hatten. Das geht aus der aktuellen Heidelberg-Studie hervor, die nächste Woche vorgestellt wird. Neben allgemeinen Fragen ging es diesmal auch um die Corona-Pandemie. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen :

Wann wurden die Menschen befragt? Die Forschungsgruppe Wahlen kontaktierte 1108 Menschen Mitte Oktober 2020 – zu einem Zeitraum, als das Infektionsgeschehen nach dem Sommer langsam wieder Fahrt aufnahm. Die zweite Welle, die Impfungen und auch die Corona-Mutanten spielten noch keine Rolle.

Hintergrund > Die Heidelberg-Studie wurde 2020 zum 15. Mal seit 1994 durchgeführt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der Bevölkerung zu erhalten. In der Regel geht es um kommunalpolitische Themen sowie das allgemeine Befinden der Bürgerinnen und Bürger. In den vergangenen Jahren wurden die Teilnehmer zudem stets zu Schwerpunktthemen befragt, 2019 etwa zu Online-Shopping. Diesmal lag der Fokus auf der Rolle der Wissenschaft in der Stadt – und auf der Corona-Pandemie. > Die aktuelle Studie wurde im Auftrag der Stadt Heidelberg von der Forschungsgruppe Wahlen Telefonfeld GmbH vom 12. bis 14. Oktober 2020 durchgeführt. 1108 Heidelbergerinnen und Heidelberger, die mindestens 16 Jahre alt und deutsche Muttersprachler sind, wurden telefonisch befragt. > Die RNZ gibt heute einen ersten Überblick über die Antworten der Befragten zur Corona-Pandemie. Über den Themenkomplex Wissenschaft sowie die allgemeinen Fragen berichten wir in den nächsten Ausgaben.

Wie nehmen die Heidelberger Corona wahr? Die Pandemie war 2020 das Thema, das alle anderen überstrahlte. Sie veränderte nicht nur den Alltag, sondern sorgte (und sorgt) auch dafür, dass die meisten Menschen ihre Gesundheit in Gefahr sehen. Bei der Befragung gab über die Hälfte der Teilnehmer (57 Prozent) an, dass sie sich wegen Corona um ihre Gesundheit sorgen, 40 Prozent sagten, dass sie das nicht tun. Naheliegenderweise war die Furcht bei der jüngsten Altersgruppe, den 16- bis 29-Jährigen, am geringsten ausgeprägt – hier sahen nur 48 Prozent ihre Gesundheit gefährdet. Bei den 60- bis 69-Jährigen waren es dagegen 71 Prozent, wohingegen die Über-70-Jährigen – die tatsächlich am stärksten gefährdet sind – sich nur zu 63 Prozent sorgten.

Wer kann von zu Hause aus arbeiten? Neben Kontaktbeschränkungen und Abstand hat sich das Homeoffice als effektive Waffe im Kampf gegen die Pandemie erwiesen. Doch eine gesetzliche Verpflichtung dazu gab es nie. Dennoch gaben 62 Prozent der 635 befragten Erwerbstätigen an, dass sie diese Möglichkeit grundsätzlich haben. Je nach Alter, Geschlecht und Tätigkeit variiert dieser Wert deutlich. So können 75 Prozent der 30- bis 49-Jährigen zu Hause arbeiten, aber nur 40 Prozent der 50- bis 59-Jährigen. Männer haben diese Möglichkeit deutlich öfter als Frauen (68 zu 56 Prozent). Laut den Autoren der Studie liegt das auch daran, dass Männer häufiger in leitender Position und in Vollzeit tätig sind. Von den Erwerbstätigen, die keine Möglichkeit zum Homeoffice haben, gaben 13 Prozent an, dass ihnen dafür die Räume oder die Technik fehle, bei fünf Prozent erlaubt es der Arbeitgeber nicht, bei dem Rest (82 Prozent) lässt es die Tätigkeit nicht zu.

Und wer macht es auch? 40 Prozent Homeoffice klingt zwar viel. Doch wie die Studie zeigt, sind das nicht einmal zwei Drittel derer, die die Möglichkeit dazu haben (62 Prozent). Außerdem gaben 28 Prozent der Befragten an, schon vor der Pandemie Homeoffice genutzt zu haben. Der Anstieg ist daher moderat – und er verteilt sich ungleich auf verschiedene Gruppen. So nutzten 38 Prozent der Befragten, die außerhalb der Stadt arbeiten, Homeoffice schon vor Corona, während der Pandemie waren es 47 Prozent. Von den Erwerbstätigen, deren Arbeitsstätte in der Stadt liegt, arbeiteten dagegen vorher nur 22 Prozent von zu Hause, während der Pandemie waren es 37 Prozent. Bei den Berufsgruppen gab es mit Abstand den stärksten Zuwachs bei den Angestellten und leitenden Beamten – von 34 auf 57 Prozent.

Wie klappt das Homeoffice? Obwohl viele Betriebe durch die Pandemie zu einer Spontan-Digitalisierung gezwungen waren, ist die große Mehrheit der Homeoffice-Arbeiter zufrieden mit der Situation (77 Prozent). Nur jeder Fünfte äußerte in der Befragung seinen Unmut. Auch dass viele Menschen plötzlich in ihrer eigenen Wohnung arbeiten mussten, ändert daran wenig: Mit der räumlichen Situation sind immer noch 69 Prozent der Menschen im Homeoffice zufrieden – am besten geht es dabei jedoch denen, die in einem Ein- oder Zweifamilienhaus leben (78 Prozent).

Wie geht es den Familien? Viel wurde in der Pandemie über die Belastung für Familien gesprochen. Doch zumindest mit der Arbeitssituation im Homeoffice sind auch Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren überwiegend glücklich: Hier zeigten sich 74 Prozent zufrieden. Gut wird auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Homeoffice bewertet. 75 Prozent der Befragten mit Kindern unter 18 Jahren sind damit zufrieden.

Wie bewerten die Bürger die Pandemiebekämpfung vor Ort? Hier zeigt sich ein klares Bild: Ganze 82 Prozent der Befragten gaben im Oktober an, mit dem städtischen Corona-Management zufrieden zu sein. Die hohe Zufriedenheit spiegelt sich auch in der Bewertung von OB Eckart Würzner wider: 80 Prozent der Befragten fanden, dass er seine Sache eher gut mache – ein Höchstwert der letzten zehn Jahre.