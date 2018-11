Heidelberg. (pol/van) Nach der Messerattacke in der Bergheimer Straße am 12. November wurde der gesuchte 40-Jährige in einem Mannheimer Hotel gefasst. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft zehn Tage nach dem Vorfall mit.

Der mutmaßliche Täter, der zuvor per Haftbefehl gesucht worden war, soll einen 32-Jährigen, der in einem Auto in der Karl-Metz-Straße saß, mit einem Messer verletzt haben. Dabei erlitt das Opfer eine Schnittverletzung an der Hand sowie zwei Stiche in den Oberschenkel.

Der 40-Jährige sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags mit gefährlicher Körperverletzung dauern an.