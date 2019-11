Von Birgit Sommer

Heidelberg-Neuenheim. Mitten in Neuenheim wird es eng für parkende Autos. Radler und Fußgänger bekommen dafür mehr Platz: In der Ladenburger Straße soll zwischen Luther- und Keplerstraße nur noch einseitiges Parken erlaubt sein. So wünschte es der Bezirksbeirat Neuenheim vor einem Jahr, und so werden die Pläne auch weiterverfolgt.

Derzeit sind beide Straßenseiten meist zugeparkt, Fußgänger, Kinderwagen und Rollstühle müssen dann auf die Straße ausweichen. Künftig soll das Parken nur noch auf der südlichen Fahrbahnseite möglich sein, mit Parkmarkierungen auf der Fahrbahn. Bei der südlichen Häuserreihe, so die Begründung der Stadt, befänden sich weniger Ausfahrten, so dass parkende Fahrzeuge seltener eine Ausfahrt blockieren könnten. Damit würden 38 Parkplätze im Norden der Straße wegfallen. Auch Ein- und Ausladen geht dann nicht mehr, denn die geringe Fahrbahnbreite erfordert absolutes Halteverbot. Eine Verbesserung gibt es jedoch auch: Fahrräder dürfen auf der Einbahnstraße künftig in beide Richtungen flitzen.

Was die Stadt nur 4800 Euro für Markierungen kostet, greift erheblich in das Leben der Anwohner ein. Zumindest der stellvertretende Kinderbeauftragte Frank Christian Kischkel und der stellvertretende Stadtteilvereinsvorsitzende Andreas Knorn mahnten, sich verantwortungsbewusst gegenüber den Anwohnern zu verhalten. „In dieser Parkplatznot fast 40 Plätze wegzunehmen, was müssen da die Leute denken, die nicht nur zwei Kilometer mit dem Rad zur Arbeit fahren müssen?“, fragte Knorn. In zehn Jahren sei das wohl kein Problem mehr, jetzt schon.

Sollte man lieber auf Anwohnerparken rund um die Uhr setzen, während dann tagsüber mit Parkscheibe zwei Stunden geparkt werden darf? Oder die Plätze nur bei Nacht den Anwohnern vorbehalten? Oder Anwohner in bestimmten Abschnitten bevorrechtigen? Es gebe kein richtiges Verkehrskonzept für Neuenheim, bemängelte Bezirksbeirat David Esders angesichts der Vorschläge. Immerhin sei Neuenheim teilweise schlecht mit öffentlichem Nahverkehr versorgt: „Könnten wir einen Bus durch die Uferstraße fahren lassen? Oder ist ein Quartiersbus besser? Warum bieten Sie keine Ausgleichsmaßnahme an wie Anwohnerparken? Und wo gibt es Radabstellplätze?“

Solch ein Gesamtkonzept für Neuenheim zu erstellen, empfiehlt der Bezirksbeirat nun der Stadt. Bürgermeister Wolfgang Erichson fasste die Empfehlungen zusammen: Besonders soll geprüft werden, ob Parkautomaten wegfallen können, damit die Plätze für Anwohnerparken zur Verfügung stehen. Damit, so gab Andreas Knorn zu bedenken, würden aber auch die Kurzzeitparkplätze in der Brückenstraße wegfallen, die man für die Geschäfte ausgewiesen hatte. Reines Anwohnerparken bei Nacht und Fahrradabstellplätze werden in Verbindung mit dem Konzept ebenfalls gefordert.

Mehrheitlich wollen die Bezirksbeiräte den Autofahrern auch Tempo 20 in der Ladenburger Straße vorschreiben. Daniel Kunz vom Verkehrsmanagement der Stadt fand das nicht sinnvoll: „Dafür gibt es Voraussetzungen, es muss ein zentraler städtischer Bereich mit hohem Fußgängeraufkommen und überwiegender Aufenthaltsfunktion sein.“