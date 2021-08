Heidelberg. (ani) Der Trend zeigt nach oben: Die Corona-Infektionszahlen steigen auch in Heidelberg weiter. Am Wochenende wurden insgesamt 24 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das Landesgesundheitsamt am Montag mit 64,9 an. Zum Vergleich: Vor genau einer Woche hatte der Wert noch bei 39,0 gelegen. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Infektionsgeschehen in der Stadt.

Gibt es aktuell Infektionscluster in Heidelberg? Nein. Laut einer Sprecherin des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar, das auch für Heidelberg zuständig ist, sind unter den derzeit 124 aktiven Corona-Fällen in Heidelberg keine Cluster, die mit Einrichtungen oder Veranstaltungen zusammenhängen, zu erkennen.

Was sind derzeit die häufigsten Infektionsherde? Wie auch schon in den vergangenen Wochen infizieren sich laut Gesundheitsamt die meisten Heidelbergerinnen und Heidelberger am häufigsten innerhalb der Familien sowie im engen sozialen Umfeld.

Wie viele der Infektionen sind auf Reisen zurückzuführen? 64 der 124 aktiven Fälle in der Stadt hängen den Ermittlungen des Gesundheitsamtes zufolge mit Reisen ins Ausland zusammen – also fast exakt die Hälfte der Infektionen. Reisende bringen das Virus vor allem aus dem Kosovo, aus Kroatien und der Türkei mit.

Wie alt sind die aktuell Infizierten im Durchschnitt? Die Gruppe der Zwölf- bis 30-Jährigen ist – wie auch schon in den vergangenen Wochen – mit Abstand am meisten betroffen: Von den 124 Corona-Fällen gehen derzeit 34 auf diese Altersgruppe zurück. Danach kommt die Gruppe der Elf- bis 20-Jährigen mit 24 Infektionen, dann die der 41- bis 50-Jährigen mit 22. Bei den 71- bis 80-Jährigen gibt es lediglich zwei Infizierte, bei den über 80-Jährigen gar keine.

Wie viele Infektionen in Heidelberg sind auf die Delta-Variante zurückzuführen? Von den 124 aktiven Fällen wurde laut Gesundheitsamt bei 59 Fällen die Delta-Variante nachgewiesen. "Da der Nachweis jedoch erst zeitverzögert erfolgen kann, ist die Anzahl der tatsächlich Delta-Varianten wahrscheinlich wesentlich höher", so die Sprecherin.

Sind alle Infektionen zurückverfolgbar? Da das Infektionsgeschehen in den vergangenen Wochen an Dynamik zugenommen hat, ist es laut Gesundheitsamt derzeit nicht möglich, die Infektionsquellen bei allen Fällen nachzuvollziehen.

Gibt es Fälle von Impfdurchbrüchen? Laut Gesundheitsamt infizierten sich bei den derzeit 124 aktiven Fällen 28 trotz vollständiger Impfung. Es sei aber zu beobachten, dass diese Personen weniger stark erkranken. "Nach unseren Informationen ist keine der 28 Personen in stationärer Behandlung", erklärt die Sprecherin.