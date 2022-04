Mit einem neuen Programm will die Stadt ihre Bürger in Bewegung bringen. Nicole Jäger, Kursleiterin von „Sport im Park“, Oberbürgermeister Eckart Würzner und Markus Wellenreuther vom Sportamt (v.l.) stellten das Angebot in der Schwanenteichanlage vor. Foto: Rothe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Ganz Heidelberg wird topfit – dafür sorgen zahlreiche Sportvereine und die Stadt ab der ersten Maiwoche. Dann startet das Programm "Sport im Park", das im vergangenen Jahr erstmals von den Vereinen angeboten, von der Stadt organisiert und vom Sportkreis unterstützt wurde. 2021 fanden ab Juni 14 Sportkurse in sechs Stadtteilen statt. "Diesmal sind es fast doppelt so viele", freut sich Oberbürgermeister Eckart Würzner. Ab Montag, 2. Mai, werden wöchentlich 26 Kurse auf den Grünflächen in elf Stadtteilen angeboten. Von montags bis samstags, vormittags und abends, für alle Altersgruppen, kostenlos und ohne Verpflichtung.

Nicole Jäger, Trainerin der Karnevalsgesellschaft Polizei Heidelberg und Kursleiterin von "Sport im Park", OB Eckart Würzner und Markus Wellenreuther vom Sportamt stellten das Angebot am Montagmittag in der Schwanenteichanlage in Bergheim vor. "Im vergangenen Jahr hatten wir etwa zehn Teilnehmer pro Kurs", berichtet Wellenreuther. Er hofft, dass es diesmal deutlich mehr werden. "Vielleicht 20 pro Kurs oder in Einzelfällen auch mal 50." Damit sich das Angebot in der Stadt ordentlich herumspricht, findet am Freitag, 29. April, eine Auftaktveranstaltung im Zollhofgarten in der Bahnstadt statt. Zwischen 16 und 18.30 Uhr stellen dort Heidelberger Vereine ihr Programm vor. Angeboten wird die ganze sportliche Vielfalt von Gymnastik, Intervall-Training, Pilates, Yoga, Boule und vieles mehr. Und auch bei der Auftaktveranstaltung darf natürlich schon fleißig mitgemacht werden, mitzubringen ist lediglich eine Gymnastikmatte oder ein Handtuch.

Auch OB Würzner wird dabei sein und darf zu Beginn der Veranstaltung eine Auszeichnung für "Sport im Park" entgegennehmen. Der BKK Landesverband Süd, die IKK Classic, die Knappschaft und der Verband der Ersatzkasse zeichnen das Projekt mit dem B52-Förderpreis "Gesunde Kommune" aus. Das Preisgeld von 5200 Euro will die Stadt in den Ausbau des wöchentlichen Angebots sowie in spezielle Tagesangebote investieren. "Geplant sind zum Beispiel zusätzlich zum regelmäßigen Angebot ein einmaliger Kletterkurs und ein Mittsommernachtsradeln", sagt Wellenreuther. Die Termine dafür stehen aber noch nicht fest.

Nicole Jäger hat bereits im vergangenen Jahr bei "Sport im Park" Kurse gegeben und freut sich auf die neue Saison. Sie bietet ab nächster Woche zwei Kurse in Kirchheim an. "Mich reizt das auch, weil die Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen kommen", erklärt sie. Manche hätten Rückenprobleme, andere kämen, weil sie zwar Fitness treiben, aber dabei unabhängig bleiben wollten und deshalb nicht in einen Verein eintreten. Trotzdem sieht sie "Sport im Park" auch als gute Möglichkeit für die Vereine, sich und ihre Angebote zu präsentieren. Wichtig ist den Organisatoren, dass die Kurse auch an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien stattfinden. "Manche können vielleicht nur, wenn sie nicht arbeiten müssen, die können dann dazustoßen, wenn sie Zeit haben", sagt Jäger. Und Wellenreuther hat auch schon Ziele für das kommende Jahr. "Dann würden wir gern in jedem Stadtteil Sport im Park anbieten, damit jeder Bürger ein niedrigschwelliges Sportangebot direkt vor der Haustür hat".

Alle Termine in sämtlichen Stadtteilen

"Sport im Park" ist ein kostenloses, unverbindliches Fitnesstraining der Heidelberger Sportvereine für alle Altersgruppen auf den Grünflächen der Stadt. Die meisten Angebote starten in der ersten Maiwoche und enden in der letzten Septemberwoche. Die Termine:

Montag

> Rohrbach: "Fit in den Sommer", 18 bis 19 Uhr, Sickingenplatz, Deutscher Alpenverein Heidelberg, nur bis 13 Juni.

> Handschuhsheim: "Hatha-Yoga", 19 bis 20 Uhr, Grahampark, Judoclub.

> Südstadt: "Gymnastik für jedermann", 20 bis 21.30 Uhr, Der andere Park, Heidelberger Turnverein. Erst ab 16. Mai.

Dienstag

> Bergheim: "Rückenfit Ü50", 10 bis 11 Uhr, Ochsenkopfwiese, SRH Campus Sports.

> Bahnstadt: "Calisthenics", 18.30 bis 19.30 Uhr, Calisthenics Anlage, Turnerbund Rohrbach,

> Pfaffengrund: "Qigong – Entspannen in Bewegung", 18 bis 19 Uhr, Josef-Amann-Anlage, TSV 1949 Pfaffengrund.

Mittwoch

> Rohrbach: "Functional Training", 8.45 bis 9.30 Uhr, Sickingenplatz. "Nordig Walking", 9 bis 10 Uhr, Treffpunkt "Fitropolis", Am Rohrbach 57, TSG Rohrbach.

> Pfaffengrund: "Boule-Spiel", 17 bis 20 Uhr, Kranichweg, TSV Pfaffengrund.

> Neuenheim: "Hatha-Yoga", 19 bis 20 Uhr, Werderplatz, Heidelberger Judoclub.

Donnerstag

> Bergheim: "Fit ab 50, 60, 70", 9.30 bis 10.30 Uhr, Schwanenteichanlage, "Aktivija". Entfällt am 1. September.

> Emmertsgrund: "Bewegt und entspannt am Berg", 17.30 bis 19 Uhr, Alexander-Mitscherlich-Platz, Turnerbund 1889 Rohrbach.

> Wieblingen: "Athletik Training", 18 bis 19 Uhr, Neckarhamm Park, SRH Campus Sports.

> Neuenheim: "Yoga", 18 bis 19 Uhr, Jahnplatz, TSG 78 Heidelberg.

> Kirchheim: "Intervalltraining", 18.30 bis 19.30 Uhr, Alla-Hopp-Anlage, Deutscher Alpenverein.

> Rohrbach: "Bodystyling", 19.15 bis 20.15 Uhr, Sickingenplatz, TSG Rohrbach.

Freitag

> Kirchheim: "Fit in den Tag", 9.30 bis 10.30 Uhr, "Pilates", 10.45 bis 11.45 Uhr, Alla-Hopp-Anlage, KG Polizei Heidelberg.

> Neuenheim: "Taekwondo: Kampfkunst für Jung und Alt", 17 bis 18 Uhr, Jahnplatz, Pranado GmbH.

> Pfaffengrund: "Boule-Spiel", 17 bis 20 Uhr, Bouleanlage, TSV Pfaffengrund.

> Rohrbach: "Vivafolklore", 18 bis 18.45 Uhr, IGH-Schulhof, Baden-Badener Straße 14, Argentinien-Gruppe Rhein-Neckar.

Samstag

> Handschuhsheim: "Rugby – Ringen und Raufen mit dem ovalen Ball", 10.30 bis 11.30 Uhr, Grahampark, TSV Handschuhsheim 1886. Endet am 23. Juli.