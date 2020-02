Heidelberg. (ani) Vor genau einer Woche sind die Bewerbungsfristen abgelaufen: Im Sommer sollen schließlich die beiden neuen Heidelberger Bürgermeister feststehen. Die Grünen haben dabei das Vorschlagsrecht für ihr neu geschaffenes Dezernat "Klimaschutz, Umwelt und Mobilität", die SPD für "Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit". Die Bewerberlisten sind mittlerweile bei den Fraktionsvorsitzenden eingetroffen. Demnach bewarben sich bei den Grünen 21 Kandidaten und Kandidatinnen, bei der SPD zwölf.

Florian Kollmann, Grünen-Kreisvorsitzender, erklärte gegenüber der RNZ: "Wir sind auf einem guten Weg." Man werde mit den potenziellen Kandidaten jetzt das Gespräch suchen – die finale Entscheidung fällt letztlich erst im Juli. Zuvor werde es eine öffentliche Kandidatenvorstellung bei einer der wiederum öffentlichen Mitgliederversammlungen der Grünen geben. Die Grünen machen kein Geheimnis daraus, dass sie die Stelle am liebsten mit einer Frau besetzen würden. Man müsse sehen, ob das klappt, so Kollmann. Der Klima-Bürgermeister soll dann zum 1. Oktober dieses Jahres in seinem neuen Dezernat starten.

Auch bei der SPD soll der künftige Bürgermeister schon im Juli feststehen – obwohl die neue Stelle erst zum 24. Januar 2021 besetzt wird. Man habe beide Verfahren aber der Einfachheit halber parallelisieren wollen und die SPD-Stelle deshalb schon vergleichsweise früh ausgeschrieben, wie SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster jetzt gegenüber der RNZ erklärte. Joachim Gerner, der aktuelle SPD-Bürgermeister, geht zum Ende des Jahres in den Ruhestand.

Anke Schuster hat die zwölf Bewerbungen für die SPD-Stelle schon gesichtet – und sagt: "Es sind interessante dabei." Um den Bewerberkreis einzuschränken, werde man nun ebenfalls Gespräche führen. In nicht öffentlicher Sitzung werde im April über eine Kandidatenauswahl im Haupt- und Finanzausschuss beraten, bevor im Sommer ein finaler Kandidat oder eine Kandidatin feststeht. Auch die SPD will ihren Bürgermeister-Anwärter zuvor in einer öffentlichen Mitgliederversammlung präsentieren.