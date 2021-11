Heidelberg. (RNZ) Nachdem es bereits zu Wochenbeginn einen größeren Corona-Ausbruch in einem Heidelberger Alten- und Pflegeheim gegeben hat, teilt das Landratsamt am Freitag mit, dass eine Flächentestung in der Einrichtung 20 weitere infizierte Personen zutage förderte.

Demnach seien 13 Bewohnerinnen und Bewohner und 7 Mitarbeitende betroffen. Das Gesundheitsamt hatte nach den Fällen am Mittwoch in den betroffenen Wohnbereichen einen Flächentest durchgeführt. Die Fälle beziehen sich momentan auf vier Wohnbereiche der Einrichtung.

Das Gesundheitsamt ermittelt nun die Kontaktpersonen und entscheidet gemeinsam mit der Heimleitung über die weiteren Maßnahmen.

Update: Freitag, 19. November 2021, 16.12 Uhr

Corona-Ausbruch in Alten- und Pflegeheim

Heidelberg. (RNZ) In einer Alten- und Pflegeeinrichtung in Heidelberg hat es einen großen Corona-Ausbruch gegeben. Das teilt das Landratsamt mit.

Demnach wurden nach ersten Erkenntnissen 14 Personen positiv auf Corona getestet - 12 Bewohner und zwei Mitarbeitende. Die Fälle beziehen sich momentan auf einen Wohnbereich der Einrichtung. Das Gesundheitsamt ermittelt aktuell die Kontaktpersonen in Kooperation mit der Heimleitung. Dann wird über weitere Maßnahmen entschieden.