Von Sarah Hinney

Heidelberg. Der "Dankeschein" bleibt, er wird nur ganz anders. Verschenke die Vielfalt der Stadt – unter diesem Motto lässt sich zusammenfassen, was sich die Initiatoren bei der Neuauflage gedacht haben. Ab Juni wird er in zahlreichen Betrieben in der Stadt zu haben sein. "124 Betriebe sind schon dabei", freut sich Nikolina Visevic, Geschäftsstellenleiterin des Citymarketingvereins Pro Heidelberg. Sie ist überzeugt, es werden noch mehr. Etabliert hatte sich der Begriff des "Dankescheins", als er Betriebe, Vereine und Kultureinrichtungen durch die Corona-Zeit helfen sollte. Die Stadt hatte die Scheine an alle Bürgerinnen und Bürger verschickt, die sie ihren liebsten Einrichtungen oder Betrieben schenken könnten, die Stadt zahlte jedem Empfänger pro Schein zehn Euro. Der neue "Dankeschein" hat mit dem alten – bis auf den Namen – nichts gemein, was auf den ersten Blick Verwirrung stiften könnte. "Dass wir den gleichen Namen verwenden, liegt daran, dass es so schön passt. Weil man mit dem Schein für viele Dinge Danke sagen und ein Stück Heidelberg verschenken kann", erklärt Marc Massoth, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft.

Erst ins Kino, dann zum Essen oder auf ein Getränk und vielleicht noch ein bisschen Shoppen – bezahlt wird mit dem neuen „Dankeschein“. Foto: Philipp Rothe

Konkret handelt es sich um eine Scheckkarte, die sich mit Geld aufladen lässt. Das geht in sämtlichen teilnehmenden Betrieben, und dort kann auch damit bezahlt werden. Die Idee ist, dass sich der Danke- als Heidelberger Geschenkgutschein etabliert. Geschäfte, Cafés, Restaurants, Kulturangebote und Dienstleistungsbetriebe sind schon dabei. "Erst etwas essen, dann ins Kino, der Dankeschein ist super flexibel und vielfältig. Man kann damit quasi ein Rundumpaket verschenken und gleichzeitig die inhabergeführten Betriebe unterstützen", schwärmt Visevic. Einen kleinen Wermutstropfen hat das Konzept. Die Betriebe müssen einen prozentualen Satz vom eingelösten Gutscheinbetrag abgeben. "Das sind Verwaltungskosten für den Softwarebetreiber", sagt Visevic. Mitglieder von Pro Heidelberg zahlen drei Prozent, Nichtmitglieder 4,5 Prozent. "Pro Heidelberg übernimmt einen Teil der Kosten für seine Mitglieder", erklärt Visevic die Diskrepanz.

Der neue „Dankeschein" soll die Hauptstraße wieder füllen. Foto: Philipp Rothe

Am 31. Mai geht es los. Die Betriebe werden dann zusätzlich mit Aufklebern ausgestattet und können sich so schon an der Tür selbst als "Dankstelle" ausweisen. Aufladbar ist die Karte, die aus 100 Prozent recyceltem PVC besteht, mit einem Betrag von zehn bis 150 Euro. Sie kann auch mehrfach aufgeladen und muss nicht weggeworfen werden. Oberbürgermeister Eckart Würzner, Susanne Schaffner, Vorsitzende des Citymarketingvereins Pro Heidelberg, und Marc Massoth stellten den "Dankeschein" Anfang der Woche vor. Betreiber des Gutscheins ist Pro Heidelberg in Zusammenarbeit mit der städtischen Wirtschaftsförderung. Würzner freut sich über den Startschuss des Projekts: "Der neue Dankeschein ist ein fantastisches Angebot für die Bürgerinnen und Bürger. Während andere Gutscheine vorgeben, wo ich diesen einlösen muss, haben Empfänger des Dankescheins die freie Auswahl." Susanne Schaffner ergänzt: "In der heutigen Zeit spielt der Online-Handel eine immer größere Rolle. Das bekommen vor allem die Gewerbetreibenden vor Ort zu spüren. Dabei wird oft vergessen, dass die lokal ansässigen Geschäfte und Betriebe nicht nur dem Einkaufen dienen, sondern auch ein wichtiger Teil der Atmosphäre in Heidelberg sind." Marc Massoth sagt: "Die städtische Wirtschaftsförderung arbeitet gemeinsam mit vielen Partnern stetig an der Weiterentwicklung und Stärkung des Einkaufsstandortes Heidelberg. Der neue Danke-schein ist hier ein zentraler Baustein."

Von den 124 teilnehmenden Heidelberger Betrieben und Einrichtungen ist rund die Hälfte in der Altstadt angesiedelt. Interessierte wenden sich an Pro Heidelberg unter Telefon 06221 / 4040700 oder per E-Mail an info@proheidelberg.de. Zudem gibt es für Arbeitgeber die Möglichkeit, die Gutscheine an ihre Beschäftigten als steuerfreien Sachbezug auszugeben. Eine Übersicht über die teilnehmenden Betriebe gibt es unter www.vielmehr.heidelberg.de. Dort können die Dankescheine ebenfalls gekauft werden und kommen dann per E-Mail. Auch die Plattform an sich soll Schritt für Schritt erweitert werden.