Heidelberg. (pol/mün) Ein elfjähriges Mädchen setzte sich am Freitagabend in Heidelberg-Bergheim beherzt zur Wehr, als ein fremder Mann sie belästigte. Der 44-Jährige hatte sich neben sie und eine gleichaltrige Freundin an der Haltestelle Betriebshof gesetzt, den Arm um sie gelegt und einen Wangenkuss angedeutet, berichtet die Polizei. Das Mädchen schubste den Mann weg, der darauf in einen Bus einstieg und wegfuhr.

Die Polizei konnte bei ihrer Fahndung den 44-Jährigen festnehmen. Bei seiner Festnahme gab der erheblich alkoholisierte Beschuldigte zudem noch eine das Dritte Reich glorifizierende Parole von sich. Vor dem Transport zur Dienststelle fand die Polizei außerdem noch ein verbotenes Messer bei dem Mann.