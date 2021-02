Heidelberg. (RNZ) Die geplante Öffnung der Hebelstraßenbrücke am Montag für Fußgänger verschiebt sich auf Montag, 1. März. Grund dafür sind die anhaltenden Minustemperaturen, die die Bauarbeiten verzögern, teilte die Stadt am heutigen Freitag mit. So könnten unter anderem Pflasterarbeiten nicht wie geplant erledigt werden. Bei gefrorenem Boden dehne sich das Befestigungsmaterial durch das darin enthaltene Wasser aus. Wenn der Boden dann wieder auftaue, sei dieser nicht mehr ausreichend verdichtet. Die Pflastersteine darüber könnten sich dann in Teilen setzen. Für diese Arbeiten werde daher ein Boden benötigt, der nicht gefroren ist. Erst dann könnten die Pflasterarbeiten fortgesetzt werden.

Update: Freitag, 12. Februar 2021, 13.30 Uhr

Bald wieder zu Fuß über die Hebelstraßenbrücke

Heidelberg. (RNZ) Ein Heidelberger Großprojekt steht vor der Fertigstellung: Die neue Hebelstraßenbrücke soll Ende April 2021 für den Verkehr geöffnet werden. Derzeit laufen die letzten Restarbeiten. Fußgängerinnen und Fußgänger können bereits ab Montag, 15. Februar, in beide Richtungen über die Brücke laufen – sie können den Gehweg also bereits vor der endgültigen Fertigstellung der Baumaßnahme nutzen. Das gleiche gilt für Radfahrerinnen und Radfahrer. Sie müssen ihr Rad aber schieben, bis die Bauarbeiten komplett abgeschlossen sind und die separate Fahrradspur fertiggestellt ist.

"Wir sind sehr froh, dieses herausfordernde Projekt mit einer Bauzeit von unter zwei Jahren abgeschlossen zu haben. Der Bau der Brücke war enorm komplex. Das zeigt unter anderem die Planungsarbeit im Vorfeld, die zwölf Jahre vor dem Spatenstich begonnen hat. Die neue Brücke erfüllt nun die Anforderung. Dabei bietet sie vor allem eine erhöhte Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden, darunter Radfahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger", sagt Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck.

Die Brücke selbst ist fertig. Die Abnahme des Bauwerks erfolgte im Dezember 2020. Der Straßenbau auf der Ostseite in Richtung Römerstraße ist ebenso nahezu fertiggestellt. Derzeit laufen die letzten Restarbeiten des ersten Bauabschnitts auf der Südwestseite hin zur Brücke auf Höhe der Fast-Food-Filialen. Danach folgt der zweite Bauabschnitt auf der Nordwestseite.

Seit Anfang Februar 2021 werden neue Kanäle und Leerrohre verlegt, die Fahrbahn und der Gehweg komplett umgebaut sowie weitere Tiefbauarbeiten erledigt. Zum Schluss wird noch die Ampelanlage gebaut. Die Einrichtung und Inbetriebnahme der Ampeln ist eine komplexe Aufgabe, die wiederum mit zahlreichen Tests verbunden ist.

Die neue Brücke wird circa drei Meter länger und einen Meter breiter als die alte sein und hat damit eine Gesamtlänge von 50 Metern sowie 18 Meter Nutzbreite zwischen den Geländern. Das Projekt kostet insgesamt 12,1 Millionen Euro, wird aber von der Deutschen Bahn mit rund 4 Millionen Euro und vom Land mit rund 3,2 Millionen bezuschusst.