Im Hasenleiser-Hallenbad ist mächtig was los: 130 Kinder lernen hier in den Weihnachtsferien schwimmen. Annette Kietzmann, Gerhard Schäfer, Gert Bartmann und Maike Carstens (v.l.) machten sich vor Ort ein Bild. Foto: Peter Dorn

Von Robin Höltzcke

Heidelberg. Über drei Dutzend Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren jauchzen und planschen am Dienstagvormittag in den Schwimmbecken im Hasenleiser-Hallenbad – und haben dabei offensichtlich jede Menge Spaß. Zehn Tage lang lernen hier insgesamt 130 Kinder in den Weihnachtsferien schwimmen. Vier mal am Tag kommt eine neue Gruppe in das Hallenbad, acht Schwimmlehrerinnen und -lehrer sind an jedem Tag am Start. Alle haben ein Ziel: Jedes Kind soll nach dem zweiwöchigen Intensivkurs in der Lage sein, sich alleine über Wasser zu halten.

Monatelang waren die Schwimmbäder im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie geschlossen. Hunderte Kinder in Heidelberg konnten deshalb nicht schwimmen lernen. Seit die Bäder wieder öffnen durften, arbeiten die Stadt Heidelberg, die Stadtwerke, die Franziska van Almsick Stiftung sowie der Sportkreis Heidelberg und das Institut für Sport und Sportwissenschaften (ISSW) gemeinsam daran, möglichst vielen Kindern einen Schwimmkurs zu ermöglichen. Zusätzlich haben der Verein SV Nikar, die DLRG Heidelberg und das ISSW eine Vielzahl an Schwimmkursen angeboten – mit Erfolg. "Seit Ende Mai haben etwa 1700 Kinder in Heidelberg in mehr als 200 Kursen schwimmen gelernt", berichtet Gert Bartmann, Leiter des Amtes für Sport und Gesundheitsförderung, am Dienstagvormittag am Beckenrand.

45 Minuten lang dauert eine Schwimmkurseinheit im Hasenleiser-Bad, die Kinder werden dabei je nach Niveau in vier Gruppen eingeteilt. Mit Schwimmnudeln und Schwimmbrettern geht es dann ins flache Nichtschwimmerbecken. Gerhard Schäfer, Vorsitzender des Sportkreis Heidelberg, berichtet, dass für viele Kinder besonders die Erfahrung wichtig sei, für einige Sekunden mit dem Kopf unter Wasser zu sein. Denn oft bereite es den Kindern Angst, nicht atmen zu können.

"Knapp 70 Prozent der Grundschüler können nicht schwimmen", berichtet Annette Kietzmann vom Institut für Sport und Sportwissenschaften. Dass eineinhalb Jahre kein Schwimmunterricht stattfand, habe die Situation zusätzlich verschärft, so Schäfer. Auch Markus Hester, Bademeister aus Weinheim, sagt: "Selbst wenn Heidelberg und die Region mehr Schwimmbäder hätten, könnte die Nachfrage an Schwimmeinheiten in Bädern nicht gedeckt werden." Auch der Hasenleiser-Kurs ist ausgebucht und die Warteliste lang. "Wenn wir merken, dass jemand nicht kommt, gehen wir die Warteliste durch und informieren die Eltern darüber, dass ein Platz frei ist", erklärt Schwimmlehrerin Daniela Pfeuti. So bleibt kein Platz unbesetzt.

1500 Corona-Schnelltests hat die Stadt nur für den Winterschwimmkurs besorgt. Getestet wird täglich. Die Eingangskontrolle übernehmen Jugendliche, die ein Freiwilliges Soziales Jahr machen. "Das Hasenleiser-Bad eignet sich für die Organisation in der Pandemie sehr gut, weil wir die Gruppen über den Saunaausgang raus lassen, während die nächsten Kinder den Haupteingang nutzen", erklärt Kietzmann. Somit sei ein Kontakt mit den Kindern aus den anderen Kursen ausgeschlossen.

Die acht jungen Schwimmlehrer, darunter auch Studenten, wissen, wie sie die Kinder zum Schwimmen motivieren. Beim Spiel "Feuer, Wasser, Sturm" lernen alle Kinder gemeinsam essenzielle Schwimmbewegungen. Wenn die Schwimmtrainerin "Feuer" ruft, versuchen sie, so viel Wasser wie möglich mit den Armen und Händen zu verdrängen, um das "Feuer" zu löschen. Bei "Sturm" halten sich alle am Beckenrand fest und strampeln mit ihren Beinen, als trage ein Sturm sie sonst davon. Wenn die Trainerin "Wasser kommt" ruft, tauchen alle gemeinsam für einige Sekunden unter. Danach geht es wieder in die Gruppen.

Manche dürfen sogar schon im tieferen Wasser üben, so wie die sechsjährige Juana, die sich sehr über das Schwimmen freut. Zuletzt war sie im Sommer in einem Schwimmbad. Auch der sechsjährige Max taucht und schwimmt fröhlich im Nichtschwimmerbecken. "Mich stört, dass die anderen manchmal so stark strampeln und ich alles abkriege", erklärt er – und geht dann prompt wieder auf Tauchstation.