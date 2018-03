Von Werner Popanda und Holger Buchwald

Heidelberg-Kirchheim. Wenn sich der Kirchheimer Bezirksbeirat mal in ein Thema verbeißt, dann wird leidenschaftlich debattiert. Das war durchaus auch beim Thema "Verkehrs- und Parkkonzept Harbigweg" zu erwarten. Doch das Gremium war mit dem präsentierten Paket einhellig zufrieden und stimmte zu - wie später auch der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss des Gemeinderats.

Im Bezirksbeirat brachte es der Stadtteilvereinsvorsitzende Jörn Fuchs am Besten auf den Punkt. "Kompliment", sagte er in Richtung von Merle Schroer vom Karlsruher Verkehrsplanungsbüro Inovaplan, die das Maßnahmenbündel präsentierte. "Das ist gefühlt das erste Verkehrskonzept, bei dem man merkt, dass jemand zur rechten Zeit vor Ort war und nicht nur gerechnet hat."

Auch Grünen-Rat Fritz Engbarth-Schuff meldete sich zu Wort. Er war Mitglied des Arbeitskreises, den die Stadt aus Vertretern von Institutionen und Gruppierungen, des Bezirksbeirats sowie Anrainern des Harbigwegs gebildet hatte und der zusammen mit Inovaplan am Verkehrs- und Parkkonzept gearbeitet hatte. Sein Fazit: "Die Ergebnisse des Arbeitskreises finden sich wieder, in der Gesamtschau bildet dieser Maßnahmenkatalog das ab, was wir in der Arbeitsgruppe besprochen hatten." Am Ende stimmte der Bezirksbeirat mit zwölf Ja-Stimmen bei einer Enthaltung für das Konzept.

Es besteht aus 17 Einzelvorschlägen. Kernelement ist ein Mini-Kreisverkehr auf der Kreuzung bei der Alla-Hopp-Anlage. An diesem überfahrbaren Kreisel soll der Kraftfahrzeug-Verkehr verlangsamt werden, was laut Beschlussvorlage zur Verkehrssicherheit beiträgt. Obendrein könnten die Autos dort auch drehen, ohne dass auf dem Harbigweg Wendemanöver notwendig sind. Östlich des Mini-Kreisverkehrs ist ein herausnehmbarer Poller vorgesehen, der den Verkehr auf dem Feldweg in Richtung Alla-Hopp-Anlage minimieren soll. Nördlich des Kreisels wird für den Harbigweg ein Straßenquerschnitt wie im südlichen Abschnitt vorgesehen. Sechs Meter sollen auf den Rad- und Kraftfahrzeug-Verkehr entfallen, drei Meter auf den Gehweg.

Die Bushaltestelle "Harbigweg" soll auf den Abschnitt bis zum Knick des Harbigwegs in Richtung Osten verlegt werden, wenn die Linie 33 einmal über den "Innovation Park" in den ehemaligen Patton Barracks fährt. Um den Parksuch- und Schleichverkehr auf dem Harbigweg gering zu halten und dort Störungen des Busverkehrs zu vermeiden, soll ein weiterer herausnehmbarer Poller nördlich der Gregor-Mendel-Realschule eingebaut werden.

Inovaplan sieht den Bau des Kreisverkehrs, die Verlegung der Haltestelle und den Ausbau des nördlichen Harbigwegs eher in der langfristigen Zeitschiene, also innerhalb von fünf bis zehn Jahren. Das hält die Stadtverwaltung zwar für realistisch, will aber geprüft haben, ob das nicht schon früher möglich ist. Jedenfalls könnten laut der Verwaltung die herausnehmbaren Poller bereits kurzfristig errichtet werden, sprich: innerhalb eines Jahres. Die Finanzierung könne über Mittel Teilhaushalt des Amtes für Verkehrsmanagement erfolgen.

Auch im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss kam der Wunsch nach einer schnelleren Umsetzung auf. Der Minikreisel an der Alla-Hopp-Anlage sollte jetzt erstellt werden und nicht erst in ein paar Jahren, sagte etwa Peter Holschuh (Grüne). Das Park- und Verkehrskonzept für den Harbigweg sei überfällig, sagte GAL-Stadtrat Michael Pfeiffer. "Für Fußgänger ist es derzeit praktisch unmöglich, sich dort aufzuhalten." Der Harbigweg sei viel zu schmal für den Durchgangsverkehr, dabei sei er eine wichtige Verbindung zur Gregor-Mendel-Realschule. Erst am Tag vor der Ausschusssitzung habe er beobachtet, wie ein SUV zwei zehnjährige Jungs, die mit ihrem Fahrrad unterwegs waren, in den Acker gedrängt habe. "Hier sollte schnell etwas passieren", forderte Pfeiffer.

Diskussionen gab es auch um die Parkplätze. Das Parkhaus der geplanten Großsporthalle auf dem Gelände der ehemaligen Patton Barracks müsste als Entlastung für den Harbigweg ebenso mit berücksichtigt werden, forderte Matthias Kutsch (CDU). Es werde ja voraussichtlich bereits im Herbst nächsten Jahres fertiggestellt. Am Ende stimmte der Ausschuss einstimmig für das Konzept.