In der "Hans-im-Glück"-Filiale schräg gegenüber der Heiliggeistkirche arbeitete der Angeklagte bis März 2018. Foto: hob

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Der vermeintliche Raubüberfall auf das Burgerrestaurant "Hans im Glück" kurz nach Pfingsten 2018 schlug hohe Wellen: Erst verunsicherte viele Heidelberger die Meldung, dass ein Mensch am helllichten Tag mit einer Schusswaffe überfallen worden sein sollte, dann stellte sich heraus, dass alles fingiert war - und zuletzt löste die Nachricht, dass der darin verwickelte Betriebsleiter sich kurz darauf das Leben nahm, Betroffenheit aus. Vier Wochen später hatte er heiraten wollen.

Sein Komplize stand nun vor Gericht und wurde von Richterin Walburga Englert-Biedert wegen Beihilfe zur Veruntreuung von 34.820 Euro zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt. Der 33-Jährige hatte den Tatablauf im Wesentlichen gestanden.

Am 21. Mai, Pfingstmontag, hatten sich der Betriebsleiter und der Angeklagte, ein ehemaliger Mitarbeiter des Restaurants, nach 22 Uhr dort, an der Ecke Hauptstraße/ Fischmarkt, getroffen. Dabei soll der Plan ausgeheckt worden sein: Wenn der Betriebsleiter am nächsten Morgen gegen zehn Uhr mit den gesammelten Einnahmen vom Pfingstwochenende - insgesamt 34.820 Euro - das Haus verlässt, soll er es statt zur Bank zu bringen, dem Angeklagten übergeben, der das Geld versteckt. Dann sollte der Betriebsleiter die Polizei rufen und einen Raub melden.

Man habe sich allerdings nicht in der Absicht getroffen, den Plan zu schmieden. "Das war alles sehr spontan", erklärte die Verteidigerin. Die beiden seien Freunde gewesen. Deshalb habe der Betriebsleiter dem Angeklagten auch erzählt, dass er sich finanziell unter Druck gesetzt gefühlt habe. Vier Wochen später wollte er heiraten - und die Kosten seien ihm dabei über den Kopf gewachsen. "Er kam nicht hin mit dem Geld und war in Zugzwang. Seine Verlobte hatte hohe Ansprüche", erklärte die Rechtsanwältin. Man habe sich darauf geeinigt, dass der Angeklagte die Hälfte des Geldes bekommt, wenn er es bei sich versteckt. Die beiden sollten jedoch keine Gelegenheit mehr bekommen, das Geld untereinander aufzuteilen.

Bereits zwei Tage nach der Tat nahm sich der Betriebsleiter das Leben. Zwei Stunden zuvor hatte ihm der Kriminalpolizist, der ihn schon als vermeintliches Opfer vernommen hatte, eröffnet, dass man ihm nicht glaube, dass es zu viele Unstimmigkeiten gebe - dass er nun selbst verdächtigt werde. Weil es nicht einen einzigen Zeugen für die Tat gab - sie sollte immerhin gegen 10 Uhr morgens in der Unteren Straße geschehen sein - war der Polizist bereits stutzig geworden: "Da hatte ich schon ein schlechtes Bauchgefühl", erzählte er im Zeugenstand.

Dann kam heraus, dass der Angeklagte für Ungereimtheiten bei den Trinkgeldern verantwortlich war. "Es waren immer Auffälligkeiten in der Kasse", erklärte der Geschäftsführer, der mehrere Restaurants als Franchise-Nehmer der Kette "Hans im Glück" betreibt. Dabei hatte der Angeklagte im Unternehmen Karriere gemacht: Ende 2015 fing er dort an, wurde Anfang 2016 Betriebsleiter der Heidelberger Filiale und später sogar Regionalleiter. Doch seit 2017 kam es immer häufiger zu Problemen mit den Abrechnungen. Anfang 2018 einigte man sich schließlich auf einen Aufhebungsvertrag, weil der Geschäftsführer dem Angeklagten sein Fehlverhalten nie hieb- und stichfest nachweisen konnte.

Der Angeklagte war deshalb gerade arbeitslos, als er mit seinem Nachfolger, dem damaligen Betriebsleiter der Heidelberger Filiale, den Coup plante und durchzog. Es sollte ihm nichts nützen: Das Geld wurde bald in der Dunstabzugshaube seiner Wohnung gefunden, sein Freund nahm sich das Leben - und er kam nur haarscharf an einer Haftstrafe vorbei.