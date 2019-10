Heidelberg. (RNZ) "Wir begrüßen diese Pläne und möchten insbesondere auf das Müllaufkommen an den Haltestellen von Bussen und Bahnen hinweisen", erklärt der Beirat in einer Stellungnahme. Vor allem an und nach den Freitag- und Samstagabenden seien diese verdreckt. Und: "Das betrifft auch das Innere von Bussen und Bahnen." Häufig bekämen sie von Fahrgästen Beschwerden. "Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Verunreinigungen eine abschreckende Wirkung auf die Fahrgäste haben", so der Beirat. Um das zu verhindern und die Attraktivität des Nahverkehrs zu erhöhen, unterstütze man alle Maßnahmen, um den öffentlichen Raum sauber zu halten. Der Beirat fordert deshalb den Erlass einer Polizeiverordnung, die das Rauchen und Alkoholkonsum an Haltestellen sowie generell das Wegwerfen von Abfall auf Verkehrseinrichtungen unter Strafe stellt, "und eine entsprechende Kontrolle durch den Kommunalen Ordnungsdienst".