Heidelberg. (tt) Zehn Unternehmen hatten Interesse daran, Namensgeber für die neue Großsporthalle zu werden. Am Ende des Bieterverfahrens setzte sich Andreas Schneider-Neureither mit seiner Firma SNP (Schneider-Neureither & Partner) durch, die er 1994 in Heidelberg gegründet hat. Schneider-Neureither ist in der Region verwurzelt: Geboren in Neustadt an der Weinstraße, aufgewachsen im Odenwald und später in Heidelberg zur Schule gegangen. Hier studierte der 55-Jährige Physik und promovierte in theoretischer Teilchenphysik. Neben dem SNP Dome engagiert sich Schneider-Neureither bei den MLP Academics als Trikotsponsor, bei den BasCats, den Basketballfrauen des USC, und bei den Fußballern der TSG Hoffenheim. Zuletzt kaufte er den regionalen Fernsehsender RNF.

Herr Schneider-Neureither, wie kam es eigentlich zu Ihrem Engagement für den SNP Dome?

SNP-Chef Andreas Schneider-Neureither. Foto: Rothe

Mein Marketing-Chef kam auf mich zu, dass für die neue Großsporthalle ein Namensgeber gesucht wird. Und da sich mehrere Firmen darum bemüht haben, war mein Sportsgeist geweckt. Ich finde, wir sind der perfekte Namensgeber für diese Halle.

Warum?

Hier wird einmal schneller und schöner Sport gespielt. Und wir sind ein rasant wachsendes und innovatives Unternehmen. Das passt einfach gut zusammen.

Welchen Eindruck haben Sie denn von der Halle?

Ich bin überwältigt von der Größe und der Architektur. Ich kann es gar nicht abwarten, bis sie endlich in Betrieb ist. Ich freue mich hier auf spannende Spiele und tolle Konzerte. Das wird bestimmt der Wahnsinn. Ich bin total begeistert und es erfüllt mich mit großem Stolz und motiviert mich, noch mehr für Heidelberg und die Region zu tun.

Steht schon fest, wie lange Sie Namensgeber der Halle sein werden?

Wir wollen helfen, die Region zu entwickeln. Das ist langfristig angelegt. Deshalb habe ich selbst vorgeschlagen, dass unsere Partnerschaft zehn Jahre läuft. Denn Nachhaltigkeit gilt für mich in allen Bereichen. Hier gilt: SNP ist ein Partner, auf den man sich verlassen kann.

Die Großsporthalle wird zum SNP Dome

Am Montag wurde der neue Name offiziell bekannt gegeben - Noch im Frühjahr soll die Halle in den Probebetrieb gehen

Von Timo Teufert

Heidelberg. Der Namensgeber für die neue Großsporthalle an der Speyerer Straße war schon vergangene Woche bekannt, am Montag nun präsentierten Oberbürgermeister Eckart Würzner, Bauherr Peter Bresinski von der städtischen Bau- und Servicegesellschaft (BSG) sowie Andreas Schneider-Neureither, Geschäftsführer des Heidelberger Softwareunternehmens SNP, den Namen für die neue Heimspielstätte der MLP Academics: Sie wird SNP Dome heißen und bietet bei Basketballspielen Platz für 5000 Zuschauer.

Freude über den Namenssponsor: (v.l.) OB Eckart Würzner, GGH-Chef Peter Bresinski und Andreas Schneider-Neureither.

"Sport verbindet viele Menschen miteinander – unabhängig davon, wie alt sie sind, was sie beruflich machen oder wie viel Geld sie verdienen. Der SNP Dome bietet hierfür hervorragende Bedingungen, egal, ob es sich um Schul-, Vereins- oder Profisport handelt", erklärte Bresinski.

Die neue Großsporthalle soll an 260 Tagen im Jahr dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen und dringend benötigte, zusätzliche Hallenzeiten bieten. "Mit SNP ist es uns gelungen, ein Unternehmen als Namenssponsor zu gewinnen, das für die sportlichen Werte Leistungsstärke, Teamgeist und Fairness steht", so Bresinski.

Nach RNZ-Informationen zahlt SNP jährlich einen Betrag im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich für die Namensrechte. Die genaue Summe nennen die Verantwortlichen nicht.

"Das ist heute der erste Schritt zur Eröffnung der neuen Halle", freute sich Würzner. Mit ihren 5000 Plätzen sei sie ein ergänzendes Modul für die Mannheimer SAP-Arena mit ihren 12.000 Plätzen. "Man kann sagen: Sie ist die kleine Schwester." Nicht nur der Breitensport finde hier Platz, sondern auch der Spitzensport: "Die Halle ist bundesligatauglich und bietet den Academics damit eine Perspektive für den Aufstieg in die erste Liga", erklärte Würzner und dankte Schneider-Neureither für sein Engagement für den Sport.

GGH-Chef Peter Bresinski (v.l.), OB Eckart Würzner und SNP-Chef Andreas Schneider-Neureither vor dem Logo der Großsporthalle, dass am heutigen Montag auf der Pressekonferenz präsentiert wurde. Foto: Timo Teufert

"Ich bin total überwältigt und begeistert von der Halle. Toll, dass wir als Namenssponsor drauf stehen werden", sagte Schneider-Neureither. Seine Firma engagiere sich im Sport, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben. In der Halle will er auch die SNP-Hausmesse, die "Transformation World", veranstalten. "Mit 1000 Teilnehmern haben wir in der Print Media Academy die Kapazitätsgrenze erreicht", so Schneider-Neureither. Die Halle solle dazu beitragen, die Messe "zu einem Davos der Digitalisierung" auszubauen.

Im SNP Dome selbst, der von der BSG betrieben und für Events von der Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft vermarktet wird, laufen die Arbeiten auf Hochtouren, denn noch im Frühjahr soll die Halle in den Probebetrieb gehen: So wird der Innenraumboden gerade für den Einbau des Sportboden-Parketts vorbereitet.

Unter den Tribünen entstehen die vier Vereins- und zwei Profiumkleiden – sie werden von den MLP Academics eingerichtet – sowie Küche- und Technikräume. Auf der Ostseite der Halle liegen der Businessbereich im Erdgeschoss sowie darüber die sechs etwa 25 Quadratmeter großen Logen.

Unter dem Hallendach sind die Arbeiten hingegen schon abgeschlossen: "Die Deckenheizung ist schon voll in Betrieb und auch das fernsehtaugliche Hallenlicht ist installiert", berichtet Projektleiter Markus Hammel. Nur die Sitze fehlen noch: Die blauen Kunststoff-Schalen werden aber auch demnächst eingebaut.

Update: 27. Januar 2020, 21 Uhr

Heidelberg. (RNZ/rl) Die neue Großsporthalle, die im laufenden Jahr ihren Betrieb aufnehmen wird, soll "SNP Dome" heißen. Das Softwareunternehmen SNP Schneider-Neureither & Partner hat Mitte Januar eine Vereinbarung über die Namensgeber- und Partnerschaftsrechte der Großsporthalle einer Laufzeit von zehn Jahren unterzeichnet. Das wurde auf einer Pressekonferenz am heutigen Montag offiziell verkündet, nachdem bereits vergangene Wochen bekannt wurde, dass SNP ein solches Engagement anstrebt.

Die 5000-Zuschauer-Halle soll vielen Sportvereinen in Heidelberg und Umgebung als Trainings- und Wettkampfort dienen. Der "SPN Dome" soll auch die Heimspielstätte der Basketballmannschaft MLP Academics sein. Die Handballmannschaft der Rhein-Neckar Löwen soll den "Dome" als Zweitspielstätte nutzen. Auch der Schulsport wird in der Halle stattfinden.

"SNP ist seit seiner Gründung vor über 25 Jahren in Heidelberg verwurzelt. Von Anfang an lag uns deshalb das gesellschaftliche Engagement hier sehr am Herzen", sagt Andreas Schneider-Neureither, CEO von SNP. "Dass wir jetzt mit dem SNP Dome die Sport- und Kulturlandschaft noch aktiver als zuvor mitgestalten können, freut mich ganz besonders. Für SNP ist dies ein wichtiger und sinnvoller Schritt im Rahmen unseres langjährigen gesellschaftlichen Engagements für die Sport- und Kulturförderung."

"Der Breiten- und Spitzensport in Heidelberg bekommt einen neuen Fixpunkt", sagte Eckart Würzner, Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg. Ich freue mich, dass die Stadt ein weitweit tätiges Unternehmen mit der Heimat Heidelberg als Namenspartner gewinnen konnte. Andreas Schneider-Neureither ist mit SNP bereits seit langem in der Sportförderung aktiv. Ich finde es großartig, dass er sich nun in dieser Form für den Sport in unserer Stadt engagiert. Das Software- und IT-Unternehmen SNP passt als Namensgeber auch perfekt an diesen Ort, denn der SNP Dome wächst im Heidelberg Innovation Park, wo an Lösungen für die digitale Zukunft gearbeitet wird."

Mit SNP ist es uns gelungen, ein Heidelberger Unternehmen als Namenssponsor für die Großsporthalle zu gewinnen, das für die sportlichen Werte Leistungsstärke. Teamgeist und Fairness steht", sagte Peter Bresinski, Geschäftsführer der GGH und der BSG: "Sport verbindet viele Menschen miteinander - unabhängig davon, wie alt sie sind, was sie beruflich machen oder wie viel Geld sie verdienen. Der SNP Dome bietet hierfür hervorragende Bedingungen, egal ob es sich um Schul-, Verein- oder Profisport handelt."

Bei seiner Sportforderung lege SNP einen Schwerpunkt auf die Unterstützung von Organisationen, die sich durch innovative Ansätze und eine engagierte Nachwuchsarbeit auszeichnen. Unter anderem ist das Unternehmen Trikotärmel-Sponsor der TSG Hoffenheim sowie Partner des US-Golf-Profis und fünfmaligen PGA-Toursiegers Bryson DeChambeau.