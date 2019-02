Einst eine der ersten Adressen: das 1877 eröffnete „Grand Hotel“ in der Rohrbacher Straße, am Eingang der Weststadt, die erst noch im Bau war. Foto: privat

Heidelberg. Man kann es sich heute vielleicht nicht mehr so ganz vorstellen: Aber die gute Stube Heidelbergs war vor über 100 Jahren das Areal um den ehemaligen Bahnhof, mit dem 1840 die erste Eisenbahnstrecke Badens ihren Betrieb aufnahm: Wo heute der Verkehr um den Adenauerplatz tost, stiegen einst die Leute, die etwas auf sich hielten, ab: Hier gab es eine Reihe von grandiosen Hotels, allen voran das älteste, das Hotel Schrieder (1838 eröffnet, heute: "Crowne Plaza"), gefolgt vom "Bayrischen Hof" am Bismarckplatz (1856), dem "Hotel Victoria" (1860, heute: Juristisches Seminar) und natürlich dem heutigen "Platzhirsch", dem "Europäischen Hof" (1865).

Erst recht spät sollte sich das "Grand Hotel zur Stadt Heidelberg" (1877) einreihen, das ganz den Stil der neuen Epoche, der Gründerzeit, atmete: 1871 hatten die deutschen Staaten Frankreich besiegt, das Deutsche Reich wurde gegründet - und nicht zuletzt wegen der französischen Reparationsleistungen kam es zu einer Hochkonjunktur, die sich gerade in repräsentativen Großbauten äußerte.

Auch wenn die Konjunktur bald in einem Crash endete, wurde in Heidelberg fleißig gebaut: Bis 1910 entstand jenseits der Bahngleise ein neuer Stadtteil, die heutige Weststadt. An ihrem Eingang, in der Rohrbacher Straße, hatte Wilhelm Back - eigentlich ein Metzgermeister, der durch seine Fleischlieferungen im Deutsch-französischen Krieg reich geworden war - einen imposanten Bau begonnen, der Ende 1877 mit einem Festbankett eröffnet wurde.

Ende des 19. Jahrhunderts hatte Heidelberg rund um den 1955 abgerissenen Bahnhof deutlich mehr Ähnlichkeit mit Baden-Baden als heute: Die "Bürger für Heidelberg" schrieben 1991: "Noch vor 100 Jahren war das Gebiet östlich des alten Bahnhofs (heute Menglerbau) der grüne Empfangssalon Heidelbergs vor den Toren der (Alt-)Stadt, durchzogen von Parks und Gärten. Die einst mit Linden, dann mit Kastanien bestandene Anlage (jetzt Friedrich-Ebert-Anlage) war zeitweise die ,Flanierzeile’ Heidelbergs - nicht die Hauptstraße! (...) Der großzügige Eindruck der Villen und Hotels mit ihren Gärten sowie den städtischen Parkanlagen vermittelte Reisenden und Einwohnern das Bild einer prosperierenden Bad-ähnlichen Stadt."

Aber nicht jede Investition zahlte sich aus: Back hatte sich mit seinem "Grand Hotel" übernommen, schon zehn Jahre später, 1887, erwarben Michael und Ludwig Schäfer die Immobilie und betrieben das Hotel bis 1916. Doch das einstige Vorzeigehotel wurde nach dem Ersten Weltkrieg unzeitgemäß: Die Reisegewohnheiten hatten sich verändert: Für die großzügigen Suiten gab es kaum mehr Bedarf, die Zimmer wurden 1919 verkleinert, und schließlich Bäder und Toiletten eingebaut.

Auch der Garten hinter dem Anwesen musste weichen: Aus der Oase mit alten Bäumen, Blumenrabatten und Springbrunnen wurden Garagen und Parkplätze. Und auch die Besucher änderten sich: Standen im Gästebuch vor dem Krieg noch so klangvolle Namen wie der Großherzog Friedrich von Baden, Kronprinz Wilhelm, Verwandte der Zarenfamilie oder der Nuntius, also der vatikanische Botschafter, Eugenio Pacelli (der spätere Papst Pius XII., der von 1939 bis 1958 amtierte), so fehlen diese seither; die Kundschaft wurde "gewöhnlicher".

1937 endete die nur 60-jährige Geschichte des "Grand Hotel Heidelberger Hof" (so der neue Name ab 1912). Bei einer Zwangsversteigerung griff die Bezirkssparkasse Heidelberg für 137.000 Reichsmark zu, die es an das Deutsche Reich weiterreichte, das hier die 1922 gegründete Polizeidirektion Heidelberg einrichtete, die zuvor im Palais Boisserée in der hinteren Hauptstraße (heute Germanistisches Seminar) untergebracht war.

Doch die vielen Umbauten seit 1919 hatten dem Gebäude nicht gutgetan, außerdem wurde an der Instandhaltung sträflich gespart - und schließlich hatte es die amerikanische Besatzungsmacht zwölf Jahre lang, bis 1957, requiriert. Spätestens in den sechziger Jahren galt das einst so stolze Gebäude als Schandfleck. Damals wurde bereits der Bau einer neuen Polizeidirektion erwogen, und so forderte Baubürgermeister Karl Korz im August 1970 den Abriss - unter anderem auch, um den noch relativ neuen Verkehrsknoten am Adenauerplatz - er war erst durch den Rückbau der Eisenbahngleise ab 1955 entstanden - neu ordnen zu können. Doch der 1970 von Karl-Heinz Schächterle ausgearbeitete Generalverkehrsplan, der dem Ideal einer "autogerechten Stadt" huldigte, wurde - zum Glück - nie ganz verwirklicht. Und die Polizei wollte ihr Renommiergebäude nicht hergeben - zumindest nicht, solange mit dem Neubau in der Römerstraße begonnen wurde, und der verzögerte sich in den achtziger Jahren mehrfach.

Im Februar 1989 war es endlich so weit, vier Jahre später erfolgte der Umzug. In der Zwischenzeit verfiel die alte Polizeidirektion immer mehr: Viele Heidelberger erinnern sich noch an das 1985 errichtete Schutzdach in der Rohrbacher Straße, weil die Fassade gefährlich bröckelte.

Nach langem Anlauf begann 1994 die denkmalgerechte Sanierung des Hauses, die fast drei Jahre dauerte und 15 Millionen Mark kostete. Hier kamen schließlich die Verkehrspolizei und der Wirtschaftskontrolldienst unter, für die im Römerstraßen-Neubau kein Platz war - das war dem Rotstift des Landes zum Opfer gefallen. Aber umso stolzer war der damalige Leiter der Polizeidirektion Bernd Schmalz auf das "Gebäude Rohrbacher Straße 11 in seinem altehrwürdigen Gewand mit neuzeitlicher innerer Struktur".

Auch nach dem Verkauf der Immobilie an Privatinvestoren wird die Verkehrspolizei noch gut drei Jahre, bis Anfang 2022, an Ort und Stelle bleiben. Dann geht sie zusammen mit der Kriminalpolizei des 2014 neuformierten Mannheimer Präsidiums in die Südstadt, in das ehemalige Nato-Hauptquartier in den Campbell Barracks - und möglicherweise beginnt dann wieder eine neue Epoche des "Grand Hotel".