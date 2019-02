Das schönste Gebäude der Heidelberger Polizei: 1877 wurde in der Rohrbacher Straße 11 ein "Grand Hotel" eingerichtet, das aber bereits 60 Jahre später an den Staat verkauft wurde. Bis 1993 war hier die Polizeidirektion untergebracht, seither die Verkehrspolizei. Foto: Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Allzu oft gibt es eine solche Immobilie nicht auf dem Markt: 140 Jahre alt, ganz gut in Schuss, 60 Zimmer in bester Lage und mit stolzer Geschichte als einstiges "Grand Hotel": Im Mai 2017 annoncierte das Amt für Bau und Vermögen Baden-Württemberg den jetzigen Dienstsitz der Heidelberger Verkehrspolizei in der RNZ.

Und das Interesse war gewaltig, wie Uwe Baumann berichtet, der im Auftrag des Amtes die Verhandlungen geführt hat. Nachdem die RNZ zu Jahresende bereits berichtet hatte, dass der Kauf perfekt ist, stellten sich nun die neuen Eigentümer vor: Es sind Christine Hütter-Bönan und ihr Bruder Peter Hütter. Ihn kennt man in Heidelberg als den Besitzer von "Heidelberg Suites", einem exklusiven 26-Zimmer-Hotel am Neuenheimer Neckarufer, und vom Restaurantschiff "Patria". Außerdem hat er mit seiner Schwester, die in Florenz lebt und beruflich Nobelherbergen einrichtet, den "Wachtelhof" unweit von Salzburg und das Schiffshotel "Goldfinger", das vor Ibiza ankert.

Über den Kaufpreis hat man Stillschweigen vereinbart, Baumann sagt nur: "Der war angemessen, also bestimmt kein Schnäppchen. Und schließlich reinvestieren wir ja die gesamte Summe in die neuen Polizeidienststellen in den Campbell Barracks." Auch Peter Hütter meint: "Das ist bestimmt kein Renditeobjekt."

Seine Schwester sieht in dem Kauf vor allem "viel Idealismus". Aber sie ist gewissermaßen vom Fach: In Italien hat sie schon mehrere mittelalterliche Palazzi aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Gemessen an deren Alter ist das Heidelberger Ex-"Grand Hotel" fast noch ein Jungspund.

Für Hotelier Hütter liegt eine zukünftige Nutzung der Nobel-Immobilie als Hotel relativ nahe: Die drei Hotels, die er heute zusammen mit seiner Schwester besitzt, werden auch von ihnen selbst betrieben und er meint: "Das ist unsere Passion." Christine Hütter-Bönan stellt sich hier "etwas für junge Leute" vor, ein "Grand Hotel, das etwas moderner ist - mit Design, schick und individuell". Und sie schwärmt schon jetzt davon, dass das Haus mal ein Treffpunkt kreativer Köpfe werden könnte - für Literaten, Galeristen oder Musiker.

Aber schreckt es sie nicht, dass gegenüber der "Platzhirsch" der Heidelberger Hotellerie, der "Europäische Hof", liegt und dass gerade in der Sofienstraße ein neues Hotel für 200 Gäste gebaut wird? "Nein", sagt Hütter, "dazu sind wir keine Konkurrenz. Wir ziehen eine ganz andere Klientel an." Außerdem haben er und seine Schwester ja noch etwas Zeit, an ihren Plänen zu feilen. Denn die Polizei zieht erst in gut drei Jahren aus, wenn die neuen Gebäude in der ehemaligen US-Kaserne fertig sind.

Uwe Baumann gibt aber auch zu: "Der Verkauf fällt uns schwer. Denn die Polizisten hängen an diesem Gebäude. Es gab auch Kritiker, die gesagt haben: So etwas verkauft man doch nicht!" Aber die heutige Polizeiarbeit stelle neue Anforderungen, da seien moderne Gebäude nicht verkehrt und schließlich findet er: "Wir sind froh, mit der Familie Hütter einen Käufer gefunden zu haben, der Interesse an diesem denkmalgeschützten Gebäude hat."