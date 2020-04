Von Lena Scheuermann

Heidelberg/Granda. Eine Runde joggen gehen oder bei einem Spaziergang an der frischen Luft das frühlingshafte Wetter genießen – was in Heidelberg trotz Coronavirus erlaubt ist, wurde in Spanien längst verboten. Schon vor Wochen wurde hier eine Ausgangssperre verhängt, nach draußen darf man nur, um einzukaufen oder den Hund auszuführen. Die Heidelberger Studentin Antonella Menrath erlebt diese Situation gerade hautnah mit. Vor wenigen Wochen endete ihr Auslandssemester im spanischen Granada – jetzt sitzt sie dort erst einmal fest.

Seit August letzten Jahres absolvierte die 21-jährige Lehramtsstudentin ein Erasmus-Semester in Granada. Anschließend wollte sie noch im warmen Süden Spaniens bleiben: "Bis zum Beginn des Sommersemesters war noch jede Menge Zeit, in der ich Land und Leute noch besser kennenlernen und einen Sprachkurs besuchen wollte", erzählt sie am Telefon. Ein paar Sehenswürdigkeiten konnte sie zwar noch anschauen – dann machte die Pandemie ihr jedoch einen Strich durch die Rechnung. Von heute auf morgen wurde in Spanien der Alarmzustand ausgerufen und das Land nach und nach stillgelegt: Der Sprachkurs abgesagt, alle Touristenattraktionen geschlossen und die meisten Flüge gestrichen, wodurch auch eine Rückkehr nach Deutschland vorerst unmöglich wurde. Mittlerweile wurde die Sperre sogar bis Ende April ausgeweitet.

"Das ist für die Spanier unheimlich schwierig", berichtet Antonella. "Draußen zu sein, sich mit Freunden zu treffen und gemeinsam durch die Bars zu ziehen, ist ein wichtiger Teil der spanischen Kultur." Obwohl sie ihren Alltag stark hätten einschränken müssen, gingen die meisten Spanier recht gelassen mit der Situation um, findet die Studentin. Alle hielten sich an die Beschränkungen, einzig abends kämen alle auf ihre Balkone, um gemeinsam den Helfern zu applaudieren. "Manchmal wird dann noch ein Lied gesungen, gemeinsam getanzt oder Spiele von Balkon zu Balkon gespielt", erzählt Antonella.

Um ein bisschen Gesellschaft zu haben und nicht alleine in ihrer Studentenbude zu versauern, ist sie bei einem Studienfreund eingezogen. Langeweile sei bisher noch nicht aufgekommen. Mit Serien, Büchern, Gesellschaftsspielen und ein bisschen Sport konnten die beiden sich noch gut beschäftigen – und gerade bringe sie ihrem Mitbewohner Deutsch bei, lacht die 21-Jährige. Allerdings hat sie nur wenig Gepäck bei sich, die meisten ihrer Sachen befinden sich noch in ihrer Wohnung – derzeit ein Problem: Da die spanische Polizei streng kontrolliere, könnte der Aufenthalt im Freien mit Koffer möglicherweise eine Strafe nach sich ziehen.

Auch die Organisation der Heimreise gestaltet sich schwierig. Antonella kontaktierte die deutsche Botschaft in Madrid und registrierte sich beim Auswärtigen Amt für die Rückholaktion, allerdings ohne Erfolg. "Da von Spanien aus noch regulär einige Flüge starten, greift in meinem Fall die Rückholaktion nicht", erklärt Antonella. Die Ungewissheit, wann und vor allem ob eine Heimreise überhaupt möglich ist, sei am Anfang das Schlimmste gewesen, erinnert sich die Studentin. Dennoch habe man sie von allen Seiten unterstützt und mit Informationen über mögliche Flüge versorgt. Mittlerweile ist Antonella auch zuversichtlich, schon bald die Heimreise antreten zu können.

Neben dem Wiedersehen mit Familie und Freunden – natürlich erst nach den obligatorischen 14 Tagen Quarantäne und mit Mindestabstand – freut sie sich besonders auf die Freiheit in Deutschland: "Einfach mal nach draußen oder joggen gehen und im Garten in der Sonne entspannen, das fehlt einem nach vier Wochen in der Wohnung am meisten."