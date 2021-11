Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Dass Heidelberg in den 80er- und 90er-Jahren als Hip-Hop-Hochburg Deutschlands galt, weiß heute außerhalb der Szene wahrscheinlich kaum noch jemand. So ging es auch Lisa Marie Köhnle: Die 16-Jährige besucht derzeit die elfte Klasse des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums (KFG) und tanzt in ihrer Freizeit selbst Hip-Hop. Dass ihr dieses sportliche Hobby mal zum Landessieg beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten verhelfen würde, hätte sich die Schülerin wohl auch nicht gedacht.

"Es hat mich ziemlich überrascht, dass Heidelberg früher mal das Hip-Hop-Mekka Deutschlands war – und auch, welche große Rolle das Haus der Jugend dabei gespielt hat", erzählt Lisa. Seit ihrer Kindheit ist sie regelmäßig im Rohrbacher Haus der Jugend zu Gast, besuchte in den letzten drei Jahren dort einige Hip-Hop-Tanzkurse. Von ihrem Deutschlehrer Frederik May erfuhr Lisa dann vom Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten – und dass ihr langjähriges Hobby ideal zum diesjährigen Thema des Wettbewerbs – "Bewegte Zeiten. Sport macht Geschichte" – passt. Alle zwei Jahre veranstaltet die Körber-Stiftung diesen historischen Forschungswettbewerb für Schülerinnen und Schüler aller Schul- und Jahrgangsstufen. Bundesweit beteiligten sich in diesem Jahr mehr als 3400 Kinder und Jugendliche an der historischen Spurensuche und berichteten über sportliche Themen in ihrer Region, insgesamt gingen 1349 Einzel- und Gruppenbeiträge ein.

In ihrem 33-seitigen Beitrag beschäftigt sich Lisa nicht nur mit der Rolle der Neckarstadt innerhalb der deutschen Hip-Hop-Szene, sondern auch mit der Entwicklung des Tanzsports im Heidelberger Jugendzentrum sowie mit dessen Bedeutung für die Bevölkerung. Gerade für junge Menschen sei Hip-Hop sehr interessant, da prinzipiell jeder unabhängig von der finanziellen Situation oder Herkunft damit etwas anfangen könne, betont die Schülerin.

Genau hier liegt der Fokus der Jugendarbeit im hiesigen Haus der Jugend, wie Lisa im Gespräch mit Tanzpädagogin Uschy Szott erfuhr: "Das Haus der Jugend legt großen Wert darauf, dass junge Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten zu ihnen kommen können." Zeitzeugen und Hip-Hop-Experten wie Bryan Vit und Andreas Margara, die etwa das in Heidelberg geplante Hip-Hop-Archiv beratend begleiten, erzählten Lisa zudem mehr über die Hintergründe des Tanz- und Musikstils. So galten Hip-Hop und Rap damals als neue Ausdrucksmöglichkeiten, mit denen sich nicht nur Probleme sprachlich verarbeiten ließen, sondern die den Rappern und Tänzern auch zu mehr Selbstbewusstsein verhalfen.

Während ihrer mehrwöchigen Recherche hat die Gymnasiastin viel Neues gelernt: "Ich bin meinen Interviewpartnern wirklich sehr dankbar, dass sie sich so viel Zeit genommen und mich bei meinem Beitrag unterstützt haben." Dabei erwies sich der pandemiebedingte Lockdown Anfang des Jahres für Lisas Wettbewerbsteilnahme als Fluch und Segen zugleich: Die Schließungen von Bibliotheken und Archiven erschwerten ihre Recherche einerseits zwar, andererseits hatte die Schülerin dank Homeschooling und fehlender Freizeitaktivitäten viel Zeit zum Schreiben.

Für das KFG lief der diesjährige Geschichtswettbewerb insgesamt sehr erfolgreich: Neben Lisas Landessieg kann sich die Schule noch über zwei weitere Förderpreise freuen. Auch wenn es am Ende nicht zum Bundessieg gereicht hat, freut sich die Gymnasiastin über ihr Preisgeld in Höhe von 500 Euro und die gesammelte Erfahrung im wissenschaftlichen Schreiben: "Der Wettbewerb war in jeder Hinsicht ein Gewinn."