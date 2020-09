Von Sarah Hinney

Heidelberg. Georgina Fleur kam auch auf Vorladung nicht zu Gericht. Bei der Fortsetzung der Verhandlung am Dienstag am Amtsgericht ließ sich die Heidelbergerin, die durch Trash-TV-Formate im Privatfernsehen bekannt ist, erneut nicht blicken. Und die Polizei, die von Richterin Britta Nagel losgeschickt wurde, um die 30-Jährige zu holen, kam ohne Georgina zurück. Auch das war ein Grund, warum ihr Freund Kubilay Özdemir – "Kubi" – gestern von sämtlichen Vorwürfen freigesprochen wurde. So wie es seine Anwältin Arzu Kazak gefordert hatte.

Dabei stand für ihn einiges auf dem Spiel. Die Anklage lautete auf vier Fälle von Körperverletzung, in einem Fall in Tateinheit mit Freiheitsberaubung. Zwischen November 2018 und März 2019 soll er seine Freundin Georgina Fleur mehrfach geschlagen, einmal auch in der Wohnung eingesperrt haben. Dass diese Gerichtsverhandlung nur die Spitze des Eisbergs einer offenbar toxischen Beziehung ist, klang bereits am ersten Verhandlungstag an. Ein Bild, das sich durch die Aussagen weiterer Zeugen am Dienstagmorgen manifestierte. Bereits am ersten Verhandlungstag hatten die Aussagen zweier Polizeibeamter gezeigt, dass das Paar bei den Beamten in Heidelberg inzwischen wohlbekannt ist. Demnach sei es auch nach den Vorfällen, um die es jetzt ging, immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen, die mal von ihr und mal von ihm zur Anzeige gebracht worden seien.

Kubilay Özdemir am Mittwoch auf der Anklagebank im Heidelberger Amtsgericht. Seine Freundin Georgina Fleur, die er mehrfach geschlagen haben soll, war nicht da. Fotos: dpa/Rothe

Bei der Verhandlung berichtete ein weiterer Polizist von Anrufen "Kubis" beim Revier – teils habe der 41-Jährige dabei geweint. Es wird deshalb auch nicht das letzte Mal sein, dass sich die Justiz mit den beiden beschäftigen muss. Weitere zehn Verfahren stehen noch an – Ausgang ungewiss. Wenn es nach der Staatsanwaltschaft gegangen wäre, hätte diese Verhandlung jedenfalls nicht mit einem Freispruch geendet.

Zwar sah die Staatsanwältin zwei der Vorwürfe – unter anderem die Freiheitsberaubung – nicht als erwiesen an, vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung rückte sie jedoch nicht ab und forderte eine siebenmonatige Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, sowie eine Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro. Richterin Nagel sprach den 41-Jährigen dennoch frei. Ihre Begründung: Letztlich seien sämtliche Vorwürfe nicht konkret nachweisbar. Außer der Geschädigten selbst – also Georgina – gebe es keine Zeugen, ihre Aussagen bei der Polizei seien "stark reduziert" und bei Gericht sei sie nicht erschienen,

"Kubi" stand die Erleichterung nach dem Freispruch ins Gesicht geschrieben. Georgina kommt bei der Sache nicht so glimpflich davon – sie erwartet ein Ordnungsgeld in Höhe von 500 Euro, weil sie nicht zur Verhandlung erschienen ist. Ein Paar sind die beiden trotzdem immer noch, auch wenn die Klatschpresse vor zwei Tagen von Trennung munkelte. Einen Tag später dementierte Georgina in ihrer Instagram-Story prompt sämtliche Gerüchte um einen "Neuen". "Ich wollte damit nur Kubi ärgern, ist wohl etwas aus dem Ruder gelaufen", postete sie und darunter den Hashtag #wearestilltogether.

Update: Dienstag, 22. September 2020, 20.13 Uhr

Heidelberg. (RNZ/dpa/mare) Georgina Fleur und ihr Lebensgefährte Kubilay Özdemir machen weiter Schlagzeilen. In der neuen Staffel von "Sommerhaus der Stars", die am Mittwochabend auf RTL lief, sorgte das Heidelberger Paar gleich für einen Skandal.

Vor allem zwischen Georgina, Kubilay und Ex-Bachelor Andrej Mangold krachte es. Der Höhepunkt: Özdemir spuckte Mangold nach einer Diskussion ins Gesicht, sodass dieser sogar in Tränen ausbrach. Die Mitbewohner waren schockiert über dieses Verhalten.

Im "Sommerhaus der Stars"hausen halbwegs Prominente mitsamt Lebenspartner in einer Art Groß-WG mit anderen Promi-Paaren. In den den vergangenen Jahren konnten sich die Kandidaten noch unter der brutzelnden Sonne Portugals gegenseitig das Leben schwer machen - wegen der Corona-Pandemie wurde 2020 aber von einem Trip ins Ausland abgesehen. Das neue Domizil steht nun in Bocholt im Münsterland. Der Stadt kann man viel Gutes nachsagen, aber wohl nicht, dass es sich um das Portugal Deutschlands handelt. RTL verspricht "rustikales und landestypisches Ambiente". "Der Putz des Hauses blättert und der Pool ist klein."

Für das notwendige Feuer sorgen sowieso traditionell die beteiligten Promis mit ihren Partnern. Auch die ersten Nachrichten aus Bocholt stimmen in diesem Sinne hoffnungsvoll. Wie schon durchsickerte, verließen das stets meinungsstarke Reality-TV-Sternchen Georgina Fleur (Dschungelcamp) und ihr Partner Kubi beim Dreh bereits nach drei Tagen die teutonische Behausung - Grund sollen heftige Streitigkeiten mit den anderen Paaren gewesen sein.

Insgesamt hat RTL für das karge Ferienheim mit seinen Stockbetten wieder eine illustre Truppe an vermeintlich bekannten Menschen zusammengestellt. Dazu zählt unter anderem das "Bachelor"-Paar Andrej Mangold und Jennifer Lange sowie die "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidatin Annemarie Eilfeld, die den Marketingexperten Tim Sandt als Partner mitbringt. Eilfeld war wie Georgina Fleur jüngst schon Teil der neuen RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars", die wiederum den Geist des "Sommerhauses" atmet. Das boomende Reality-Genre schafft mittlerweile seine eigenen Realitäten.

Ferner sind dabei: Die muskulösen "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Andreas und Caroline Robens; das Reality-Sternchen Denise Kappés ("Der Bachelor") und Sänger Henning Merten; das Influencer-Paar Lisha und Lou; die "Bullyparade"-Schauspielerin Diana Herold mit Betriebswirt Michael Tomaschautzki; der Hypnotiseur Martin Bolze (62) mit Designerin Michaela Scherer. Als Nachrücker stoßen nach Angaben von rtl.de Eva Benetatou ("Bachelor") und ihr Verlobter Chris sowie Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger, mit Mann Peter dazu.

Sie alle hoffen, am Ende den Gewinn von 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. RTL wiederum hofft auf Spitzen-Quoten. Spätestens mit der vergangenen Staffel ist es dem Sender gelungen, aus dem Format, das mal als sommerliche Variante des Dschungelcamps begann, eine echte Perle im mittlerweile großen Meer der Reality-Shows zu polieren. Damals wurden schillernde Protagonisten wie die Schlagersänger Michael Wendler und Willi Herren in Streitereien von shakespeareschem Ausmaß verwickelt. Die Ankündigung 2020 liest sich entsprechend: "Wir hätten diese Show auch ins Kino bringen können." Auch aus Bocholt.

Update: Donnerstag, 10. September 2020, 09.11 Uhr

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Am Mittwochabend war sie in der RTL 2-Sendung "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" zu sehen. Ihre Fans kennen sie auch aus "Bachelor", "Promiboxen" oder "Dschungelcamp". Seit Jahren tingelt die Heidelbergerin mit dem Künstlernamen Georgina Fleur durch die Trash-TV-Formate im Privatfernsehen. Sie präsentiert sich auf Social-Media-Kanälen und plaudert gegenüber der Regenbogenpresse Intimitäten über sich und ihre komplizierte Beziehung zu Lebensgefährte Kubilay Özdemir aus, mit dem sie sich immer wieder in der Öffentlichkeit präsentiert. Dass nicht alles so glamourös ist, wie es scheint, davon zeugt eine aktuelle Gerichtsverhandlung am Heidelberger Amtsgericht, die am Mittwoch ihren Auftakt nahm.

Fleurs Lebensgefährte muss sich in vier Fällen wegen Körperverletzung verantworten. In einem Fall wegen Freiheitsberaubung in Tateinheit mit Körperverletzung. Seit November 2018 soll er seine Georgina Fleur mehrfach geschlagen, einmal auch in der Wohnung eingesperrt haben. Fleur selbst hatte ihren Lebensgefährten angezeigt, die Anzeigen später jedoch zurückgezogen. Man hätte sich lieb, alles sei wieder gut. Aber so einfach ist das eben nicht, wenn ein Verfahren erst mal in Gang gesetzt wurde.

So sehr das Paar sonst die Öffentlichkeit sucht, so wenig tat es das vor Gericht. Fleur selbst erschien nicht. Der Angeklagte wollte zunächst keine Aussage machen, überlegte es sich im Laufe des Vormittags jedoch anders. Auch seine Aussagen zum aktuellen Beziehungsstatus wechselten. Aktuell sei man liiert, gab er schließlich zu. Das Bild, das sich durch seine Aussage und durch die Aussage zweier Polizeibeamte ergab, war vor allem eins: bedrückend. Es ist das Bild eines Paares, das weder mit- noch ohneeinander kann. Immer wieder komme es zu heftigen Streitereien und körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden.

Kubilay selbst ist das offensichtlich unangenehm. Er sprach leise, sein Blick richtete sich dabei wiederholt auf den Tisch vor ihm. Er sei ebenfalls Opfer, sagte er, seine Freundin habe ihm schon Platz- und Schnittwunden zugefügt. "Aber ich komme mit den Verletzungen zurecht. Es ist mir peinlich, das Ganze ähnelt einem Zirkus. Am besten wird es sein, getrennte Wege zu gehen", sagte Kubilay, der sich inzwischen einer Alkoholtherapie unterzieht, weil wohl auch dieser immer wieder in den Streitsituationen eine Rolle spielte. Getrennte Wege zu gehen, gelingt den beiden aber offensichtlich nicht.

Und damit halten die beiden nicht nur die Heidelberger Polizei seit 2018 immer wieder auf Trab, sondern auch die Justiz. Kubilay ist bereits einschlägig vom Heidelberger Landgericht verurteilt worden. Zehn weitere Verfahren – mal gegen ihn, mal gegen sie – seien noch anhängig. Eine Polizistin, die als Zeugin zu einem Vorfall aussagte, deutete an, dass es nicht der einzige Einsatz bei den beiden war, in den sie involviert war. Das sei immer ein Hin und Her zwischen den beiden: "Man kann ihnen ja gar nicht helfen. Sie lieben sich, sie streiten sich", sagte eine Beamtin. Ein weiterer Zeuge, ebenfalls Polizist, sprach von einer "On-Off-Beziehung". Auch er kennt die Problematik des Paars.

Die Verteidigerin von Kubilay bemühte sich deshalb auch, das Verfahren zu einem Ende zu bringen und einstellen zu lassen, schlug stattdessen einen Täter-Opfer-Ausgleich vor. Die Staatsanwaltschaft lehnte das mit dem Hinweis auf die weiteren Verfahren ab. Die Verhandlung wird fortgesetzt.