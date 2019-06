Von Katharina Kausche

Heidelberg. Die passende App für ihn gab es nicht. Vincent Landré entwarf sie also einfach selbst. Der 24-jährige Medizinstudent hat kürzlich die kostenlose App "Gehobenes Deutsch Sprechen" rausgebracht. Schon im März hatte er die App "International Medical Communication" und das passende Buch dazu ("Medizinischer Sprachführer") veröffentlicht. Wie Medizinstudium und Programmieren zusammenpassen, erzählt Landré im RNZ-Gespräch.

Herr Landré, gebrauchen Sie Wörter wie "klandestin" (geheim) und "splendid" (kostbar) im Alltag?

Ich muss zugeben, dass manche Wörter ein bisschen komisch sind. "Klandestin" oder "splendid" werfe ich nicht einfach ins Gespräch ein. Oder "kafkaesk", also unheimlich im Stil Kafkas, ist auch so ein Wort, über das ich gestolpert bin und erstmal schmunzeln musste. Ich will mich ja auch nicht lächerlich machen. Es gibt auch ein paar medizinische Fachbegriffe in der App und die benutze ich auch im Alltag. Zum Beispiel "pathologisch" oder "elaboriert".

"Das tangiert mich nur peripher" wird eher als Scherz im Gespräch gebraucht. In diese Richtung gehen die Wörter in Ihrer App. Sollten wir das gehobene Deutsch wieder in unseren alltäglichen Sprachgebrauch aufnehmen?

Es wäre schön, wenn wir Wörter, die in Vergessenheit geraten sind, mehr benutzen würden. Das würde sicher auch manche Gespräche noch unterhaltsamer machen. Ein bisschen mehr Variation kann nicht schaden. Aber natürlich nur soweit, dass man sich noch unterhalten kann. Es ist ja nicht der Sinn von Sprache, dass einen der Gesprächspartner nicht versteht.

Ein Medizinstudent, der als Hobby programmiert. Wie kam es dazu?

Mit zwölf Jahren habe ich angefangen, mich mit Computern und dem Programmieren zu beschäftigen. Ich habe eine Programmiersprache gelernt und Internetseiten erstellt. Damit konnte ich mir neben der Schule etwas dazu verdienen. Auf die Apps bin ich gekommen, weil ich nach genau solchen gesucht habe. Ich wollte die Kommunikation im Krankenhaus verbessern und meinen Wortschatz erweitern. Deshalb habe ich sie selber entworfen. Das Studium ist ja ziemlich vorgeplant, aber beim Programmieren kann ich meine Kreativität ausleben.

Beide Apps haben etwas mit Kommunikation zu tun - die eine im Krankenhaus, die andere im Alltag. Das scheint ein wichtiges Thema für Sie zu sein.

Ein großer Teil im Medizinstudium ist eben die Kommunikation mit diversen Menschen - Ärzten, Patienten oder Angehörigen. Ich finde gute Kommunikation insgesamt sehr wichtig, da sie maßgeblich das zwischenmenschliche Zusammensein bestimmt und ausmacht.

Und da läuft auch mal was schief …

Ich habe in Krankenhäusern gemerkt, dass es zwischen Personal und ausländischen Patienten oft zu Kommunikationsschwierigkeiten kommt. In meiner App kann man zwischen sieben Sprachen wählen und die wichtigsten Fragen und Aussagen der Medizin übersetzen lassen. Sätze wie "Haben Sie Allergien?" oder "Haben Sie keine Angst" kann man sich zum Beispiel auf Russisch, Portugiesisch oder Französisch anzeigen und aussprechen lassen.

Haben Sie schon Feedback bekommen?

Die "International Medical Communication"-App hat jetzt 60 Nutzer, darunter auch einige Mitarbeiter der Universitätsklinik Heidelberg. Bisher gab es viele gute Rückmeldungen über den "Google Playstore" oder persönlich. Ein befreundeter Deutschlehrer hat die "Gehobenes Deutsch Sprechen"-App auch seinen Schülern empfohlen. Die hat jetzt ungefähr 20 Nutzer. Ich freue mich auch immer über Hinweise auf Übersetzungsfehler oder Verbesserungsvorschläge. Meine Apps sind ja nicht perfekt.

Gibt es Pläne für weitere Apps?

Nach Medizin und Linguistik soll es bei der nächsten App um Finanzen gehen. Das ist ein weiteres Thema, das mich sehr interessiert. Es geht um einen Zins- und Sparrechner. Die App soll helfen, Investments planen zu können. Sie wird in nächster Zeit erscheinen.