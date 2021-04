Heidelberg. (ani) Im Streit um Genehmigungen für Lieferfahrzeuge in der Fußgängerzone, die in Corona-Zeiten Essen ausliefern, wurde eine Lösung gefunden. Restaurant-Besitzer Marco Panzini hatte seinem Ärger in der Mittwochsausgabe der RNZ Luft gemacht, weil einer seiner Fahrer zum wiederholten Male einen Strafzettel bekommen hatte. Und zwar beim Einladen von Speisen vor dem Restaurant Joe Molese in der Steingasse - eine entsprechende Genehmigung hatte er nicht. Wenige Stunden nach der Veröffentlichung reagiert Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Bei einem persönlichen Gespräch am Mittwoch um 15 Uhr mit Bärbel Sauer, Leiterin des städtischen Verkehrsmanagements, Nachtbürgermeister Jimmy Kneipp und Marco Panzini wurden die Wogen offenbar geglättet und zudem die entsprechenden Genehmigungen auf den Weg gebracht.

In einer Pressemeldung nur drei Stunden nach dem Gespräch heißt es: "Gastronomiebetriebe, die aufgrund der Corona-Pandemie einen Lieferservice eingerichtet haben, können von der Stadt Heidelberg ab sofort Ausnahmegenehmigungen für das Parken zum Be- und Entladen erhalten." Mit Erteilung einer Ausnahmegenehmigung werde ermöglicht, dass die Lieferfahrzeuge im Fußgängerbereich Altstadt einfahren und ihr Fahrzeug zum Be- und Entladen bis zu 20 Minuten parken dürfen.

Zudem dürften sie im restlichen Stadtgebiet auf Flächen mit eingeschränktem Haltverbot sowie auf gebührenpflichtigen Parkplätzen, Bewohnerparkplätzen und Parkscheibenplätzen zum Be- und Entladen bis zu 20 Minuten parken.

Heidelberger Gastronomen mit Lieferdienst können ab sofort einen formlosen Antrag auf die kostenlose Ausnahmegenehmigung per E-Mail an verkehrsmanagement@heidelberg.de stellen. Die Genehmigung im Rahmen eines Probelaufes gilt vorerst bis zum 30. Juni 2021. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06221 58-30500 oder -30598 sowie online unter www.heidelberg.de/verkehr.