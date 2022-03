Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in einem Ankunftszentrum an. Foto: dpa

Von Denis Schnur

Heidelberg. Über 1000 Ukrainer kamen zuletzt innerhalb einer Woche im Ankunftszentrum für Geflüchtete in Heidelberg an (siehe Hintergrund) – zusätzlich zu den Menschen aus anderen Herkunftsländern. Für die Landeseinrichtung ist das der größte Zustrom seit vielen Jahren. Da mit Russisch und Ukrainisch nun plötzlich Sprachen gefragt sind, die bislang kaum eine Rolle spielten, und vor allem Mütter mit Kindern dort ankommen, läuft auch nicht alles glatt.

Das geht etwa aus einer Mail hervor, mit der sich ein ehrenamtlicher Übersetzer am Montag an das Regierungspräsidium wandte. Darin kritisiert er, dass Mitarbeiter vor Ort "total überfordert" seien. Vor allem die Situation der Frauen mit Kindern beunruhige ihn. Denn die Nahrung im Ankunftszentrum sei für den Nachwuchs völlig unpassend. Auch sei es den Müttern nicht möglich, in ihrem Zimmer etwa selbst einen Haferbrei zu kochen. "Die Kinder können sich nicht nur von Brötchen von morgens bis abends ernähren, sie bekommen Probleme mit dem Stuhl und haben zunehmend Koliken und Magenprobleme", so der Ehrenamtliche. "Die Situation ist nicht mehr ertragbar."

Das bestätigt Flüchtlingsseelsorgerin Sigrid Zweygart-Pérez, die seit Jahren im Ankunftszentrum tätig ist. "Die Zubereitung von Babynahrung war schon immer ein Thema. Da leiden alle Eltern drunter." Viele Kinder würden das Essen im Zentrum verweigern und Gewicht verlieren. Selbst wenn Eltern von ihrem Taschengeld Babynahrung kaufen, brauchen sie heißes Wasser, um diese zuzubereiten. In der Kantine gebe es aber nicht mal Thermoskannen, um das dann in die Wohngebäude zu transportieren. Da seien die Geflüchteten auf Spenden angewiesen. "Das Problem ist lange bekannt", so die Pfarrerin. Da derzeit mehr Kinder da seien als üblich, werde es nun lediglich offensichtlicher.

Das Regierungspräsidium gesteht, dass die aktuelle Lage herausfordernd ist: "Der Anteil von Kindern ist durch die Situation in der Ukraine sprunghaft angestiegen." Darauf müssten sich die Erstaufnahme-Einrichtungen erst einstellen, so eine Sprecherin, die aber betont: "Die notwendige Versorgung ist sichergestellt." Die Kritik an Mitarbeitern vor Ort will das Regierungspräsidium aber nicht hinnehmen. Natürlich könne es sein, dass es bei den vielen – oft privat organisierten und damit unvorhersehbaren Anreisen – zu organisatorischen und personellen Engpässen komme. "Denen begegnen wir jedoch mit hohem Engagement im Ehren- und Hauptamt", so die Sprecherin.

Auch Pfarrerin Zweygart-Pérez nimmt die Dienstleister vor Ort in Schutz. "Natürlich sind die jetzt besonders gestresst. Aber das ist in so einer Situation doch völlig nachvollziehbar." Sie fordert jedoch mehr Übersetzer für Ukrainisch und längere Öffnungszeiten der Kleiderkammer. Grundsätzlich sei die Situation im Ankunftszentrum aber in Ordnung. Die meisten Menschen seien erleichtert, wenn sie ankommen – auch wenn sie die Situation im Heimatland natürlich bedrücke. Umso mehr freue sie sich, dass das Seelsorger-Team dort kurzfristig Unterstützung durch einen ukrainischen Priester bekomme.

Info: Sigrid Zweygart-Pérez nimmt Thermoskannen als Spenden für Mütter im Ankunftszentrum in der Christuskirche, Zähringerstraße 30, entgegen.