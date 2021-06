Von Karla Sommer

Heidelberg. Alle sind glücklich im Fitropolis, alle strahlen – nicht nur der Vorsitzende der TSG Rohrbach, Thomas Müller, und nicht nur die stellvertretende Studioleiterin, Sonja Wiedemann, sondern auch die Kunden, die nach sieben langen Monaten endlich wieder in ihrem Fitnesscenter trainieren können. Den 1. Juni hatten viele von ihnen im Kalender angestrichen, denn es war der ersehnte Beginn eines fast normalen Trainings an den Geräten oder in einem Kurs. Die Betonung liegt auf fast, denn Corona hat immer noch das Sagen. So müssen Jung und Alt, die ihr Training wieder in gewohnter Umgebung aufnehmen möchten, sich online anmelden und sich entweder vor dem Eintritt ins Fitropolis testen lassen oder ihren Impfpass vorzeigen. Maskentragen ist Pflicht, bis man seinen Platz eingenommen hat. In den Räumen für die Kurse herrscht das Gesetz "20 Quadratmeter pro Person", und in einem Zeitfenster von eineinhalb Stunden sollte das Training ablaufen. Dann wird in dem großen, nach oben offenen Raum gelüftet, wobei die beiden Türen vorne und hinten immer für Frischluft sorgen und drei große Luftfilter noch zusätzlich fürs sorglose Durchatmen verantwortlich sind.

Die Resonanz beim Besuch der RNZ am ersten Öffnungstag im Fitropolis hielt sich dennoch in Grenzen – zu schön war der meteorologische Sommeranfang, sodass man durchaus sein Training noch im Freien absolvieren konnte. Denn dass ein echter Fitnessfan sich auch durch Corona-Widrigkeiten nicht in der zurückliegenden Zeit schocken ließ, bewies Fitropolis-Mitglied René Flühr. Der RNZ erzählt er, dass er auch nach der Schließung weitertrainiert hat – mit Kraftsport und Kardiotraining zu Hause und auf seiner Arbeitsstelle. "Doch jetzt werde ich erst einmal Muskelkater bekommen", gibt er zu, als er auf einem Gerät zum Armmuskelaufbau sitzt.

Ebenso wird es Gaby Booth gehen, TSG-Mitglied der ersten Stunde und eine RNZ-Kollegin. Auch sie nutzte den ersten Öffnungstag, um ihr seit Jahren gewohntes Training wieder aufzunehmen. Sie hätte zwar auch zu Hause auf ihrem Fahrrad gesessen, "doch das kann man nicht vergleichen mit dem Training hier", ist ihre Überzeugung. "Man muss schon sehr diszipliniert sein", gibt sie zu, wobei man raushört, dass ihr das nicht immer gelungen ist. Und so strahlt sie trotz sichtbarer Anstrengung auf ihrem Trainingsrad – genauso wie es die Serviceleiterin Claudia Müller "schon seit heute Morgen bei allen anderen Gästen" bemerkt hat. "Ich war so angenehm überrascht, denn alle sind heute glücklich und froh, wieder da zu sein", umschreibt sie ihren ersten Tag nach der Wiedereröffnung des Fitropolis.