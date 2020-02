Von Charmaine Utzig

Fabelhafte Wesen verzauberten die Halle 02 am Samstagabend in ein magisches Paralleluniversum. Es war die erste Fantasy-Faschingsnacht in diesem Veranstaltungshaus in der Bahnstadt. Mit jeder Menge Requisiten wurden die Räume in eine zauberhafte Märchenkulisse verwandelt. LED-Shows im 30-Minuten-Takt und die Band "The Wright Thing" sorgten für die passende Stimmung.

"Wir wollten eine etwas andere Faschingsparty ins Leben rufen", so die beiden Geschäftsführer der Halle 02, Felix Grädler und Hannes Seibold. "Das Thema Fantasy ist vor allem ein Motto, welches zeitgemäß ist und deswegen sehr gut ankommt. Die Fangemeinde von Harry Potter, Herr der Ringe und Game of Thrones ist einfach unglaublich groß." Die beiden Elbenfreundinnen Kim und Lea waren genau aus diesem Grund Gäste der Eventparty: "Wir sind beide große Fantasy-Fans und haben uns riesig gefreut, dass endlich eine Faschingsparty dazu angeboten wird."

Bereits am Einlass warteten Stelzenläufer und ein Mittelalterstand auf die Besucher. Dorothea Classen, die ihre handgemachten Mittelaltergewänder zum Verkauf anbot, sah auch den Mehrwert in der Elbentanz-Party: "Das Thema Fantasy hat einen höheren Anspruch als andere Faschingsmottos. Am Mittelalter und Fabelwesen interessierte Menschen genießen das Ambiente. Bei anderen Faschingspartys geht es in erster Linie um viel Alkohol – da spielt der thematische Kontext keine Rolle mehr."

Nicht nur Elben, Hobbits, Narnia-Figuren und Harry-Potter-Charaktere waren vertreten: Katharina Brenner gelang die aufwendige und kreative Verkleidung als eine Winterhexe. "Der Elbentanz ist die einzige Faschingsparty, die ich dieses Jahr besuchen werde – da kann man sich mit der Verkleidung auch mal etwas mehr Mühe geben. Immerhin haben die Veranstalter einen ganzen Elbenwald versprochen, ich erwarte eine tolle Deko", sagte Brenner vor Veranstaltungsbeginn.

Im Punkt Dekoration und Ambiente wurden die Besucher nicht enttäuscht: Die Halle 02 glich einem Märchenwald voller magischer Pflanzen und fantasievoller Lichterketten. Gegessen und getrunken wurde Herr-der-Ringe-gerecht in einer Taverne. Je nach musikalischer Vorliebe konnten die Besucher zwischen drei Floors mit Partyhits und Mittelaltermusik wählen.

"Die Idee einer Fantasy-Faschingsparty ist großartig. Viele Mitarbeiter sind auch privat hier", erzählte Florian Seiler, Marketingleiter der Halle 02. Mira Simpson teilte die Begeisterung ihres Kollegen: "Es ist super, dass die Halle sich traut, etwas Neues auszuprobieren, was es in der Form so noch nie gab." Sie schätzte die Besucherzahl auf 300 Personen: "Das ist zwar noch kein Vergleich zu anderen etablierten Events wie die 90er-Party mit Besucherzahlen von über 1200 Personen, aber Potenzial für eine Wiederholung der Fantasy-Faschingsnacht in kommenden Jahren besteht auf jeden Fall."