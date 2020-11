Der närrische Schlachtruf „Hajo“ steht jetzt als Abkürzung für die Corona-Verhaltensregeln. Solche Großplakate mit „Perkeo“ wurden an diesem Dienstag an mehreren Standorten in der Stadt aufgestellt. Foto: Philipp Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Trotz Corona und der Absage fast aller Veranstaltungen lassen sich die Heidelberger Karnevalsgesellschaften nicht unterkriegen. Zur Kampagneneröffnung am 11.11. um 11.11 Uhr präsentieren die Perkeo-Gesellschaft und die Ziegelhäuser Karnevalsgesellschaft (ZKG) kleine Videos auf ihren Internetseiten und auf Facebook. Und der Heidelberger Carneval Club (HCC) lädt gar zu einer virtuellen Kampagneneröffnung mit Tanzdarbietungen ein – aufgenommen, als der Amateursport noch erlaubt war.

"Mit der Mauldasch uff de Schnud, werd die Fastnacht widda gut", reimt "Perkeo" Thomas Barth. "Hajo", der Schlachtruf der Heidelberger Narren, ist für ihn in der Kampagne 2020/21 die Abkürzung für Händewaschen, Alltagsmasken, "jederzeit Abstand" und "ordentlich Lüften". Und das Beste: Das neue Motto funktioniert auch mit dem Ziegelhäuser "Ahoj"-Ruf, nur eben in anderer Reihenfolge. Mit Großplakaten, unter anderem in der Vangerowstraße und am Heidelberger Hauptbahnhof, macht "Perkeo" seit diesem Dienstag auf die närrischen Corona-Verhaltensregeln aufmerksam. Gesponsert wird das Ganze von einigen Heidelberger Unternehmen.

Noch im Oktober hatte die "Perkeo-Gesellschaft" zu einer Kampagneneröffnung im Heidelberger Schloss eingeladen, doch selbst die musste jetzt abgesagt werden. "Wenn alles gut läuft, können wir wenigstens Mitte Januar die ,Lustigen Rätinnen’ und Ehrensenatoren ernennen", so Barth. Mehr sei bis Fastnachtsdienstag nicht mehr geplant. "Es ist eine sehr ausgefallene Kampagne", scherzt er.

Der Präsident des Heidelberger Karneval Komitees, Wolfgang Heindl, wird am Mittwoch um 11.11 Uhr innehalten und traurig an die Fastnacht denken, steht aber voll hinter dem Infektionsschutz. Zeitgleich laden ZKG-Sitzungspräsident Alexander Föhr und Vereinspräsident Mathias Wunsch ein Video auf ihrer Facebook-Seite hoch, in der sie gemeinsam die Kampagne mit einer Büttenrede eröffnen. "Wir lasse uns net unterkriege", so Wunsch: "Gemeinsam werde wir des Virus scho besiege." Denkbar ist für Föhr auch, ein "Fastnacht-to-go"-Set unter die Leute zu bringen. Unter anderem mit buntem Papier, um Konfetti selbst auszustanzen.

Die Büttenredner des HCC waren im Homeoffice und stellen ihr gemeinsames Werk ebenfalls ins Netz, gepaart mit einem Auftritt der Gardetänzerinnen. Laut Sitzungspräsident Detlev Barbis wolle man zudem mit einem Martinsfeuer auf dem Vereinsgelände und kleinen Gaben an die Kinder in Wieblingen den zeitgleichen Martinstag feiern. "Natürlich immer mit Abstand", so Barbis.

Alle anderen Karnevalsgesellschaften lassen die Fastnacht weitgehend komplett ausfallen, allein ihre Jahresorden wollen sie irgendwie verteilen. Seit den 50er Jahren sei es wohl das erste Mal, dass die "Kurpfälzer Trabanten" mit ihrem Fanfarenzug nicht die Kampagne im Hauptbahnhof eröffnen, bedauert erster Vorsitzender Hans-Günther Schwab: "Jetzt hoffen wir, dass wir wenigstens in kleinem Kreis an Rosenmontag das Rathaus stürmen dürfen."

Für Marco Jäger, Sitzungspräsident der Karnevalsgesellschaft der Polizei, wird dieser Mittwoch ein "ganz normaler Tag" sein. Das einzige Zeichen der Kampagneneröffnung: Der Hausmeister hisst die KGP-Fahne am Bürgerzentrum Kirchheim. Und Heidi Ehrhard, Schriftführerin der Pfaffengrunder Karnevalsgesellschaft (PKG) sagt: "Wir verschicken nur ein kurzes Filmchen per Whatsapp: Irgendwie müssen wir ja den Kasper in uns erwecken." Die Fastnachtszüge in Heidelberg und Ziegelhausen, die Prunk- und Seniorensitzungen sowie die herkömmlichen Ordensabende sind für alle Heidelberger Karnevalisten schon lange abgesagt. Wenn überhaupt, wird es nur kleine interne Veranstaltungen geben.