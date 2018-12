Drei Leichen fanden Polizisten in der Nacht zu Mittwoch in der Wohnung im 15. Stock eines Hochhauses auf dem Emmertsgrund. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Heidelberg. (hö/rie) Der 71-Jährige, der am Dienstagabend im Emmertsgrund seine Frau, seinen Sohn und sich selbst erschoss, hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. In dem Schreiben, das bei seiner Leiche gefunden wurde, kündigte er seine Tat an - und nannte als Motiv seine schwere Erkrankung. Dabei schrieb er auch, dass er seine Familie nicht mit den Problemen alleine lassen wolle. Nach RNZ-Informationen litt der 43-jährige Sohn an einer psychischen Erkrankung und war auf die ständige Hilfe seiner Eltern angewiesen.

Nach der Obduktion der Leichen haben die Ermittler auch endgültig Klarheit über den zeitlichen Ablauf der Tat: Der 71-Jährige erschoss zunächst seine 75-jährige Ehefrau und dann seinen Sohn. Danach richtete er die Waffe, die er als Hobby-Schütze legal besaß, gegen sich selbst.

Bei der Schützengesellschaft Wiesloch ist die Betroffenheit über die Tat ihres Mitglieds groß. Oberschützenmeister Wolf-Rüdiger Kannenberg berichtete der RNZ am Telefon, dass nichts darauf hingedeutet habe, dass der 71-jährige Heidelberger seine gesamte Familie und dann sich selbst töten würde. Als die Wieslocher Schützen am Mittwochabend in ihrem Schießstand zusammenkamen, war das natürlich das große Thema: "Von uns kann sich niemand einen Reim drauf machen, das kam für uns aus heiterem Himmel." Im Verein herrsche Fassungslosigkeit und Unverständnis.

Der Täter war fast 50 Jahre lang Mitglied in dem bald 120 Jahre alten Traditionsverein, dort auch im Vorstand aktiv. Erst vor einem Monat hatte ihn Kannenberg gesehen. Er beschreibt ihn so: "Ruhig, besonnen, hoch intelligent, akkurat, freundlich und hilfsbereit." Auch von dem schweren Leiden, das offenbar mit zu der Verzweiflungstat führte, habe man nichts mitbekommen: "Er war ja allgemein eher zurückhaltend. Und wenn, dann hat er in der letzten Zeit über ein Zipperlein hier und da geklagt." Und auch seine finanzielle Situation war alles andere als desolat: "Er war gut situiert."

Seine Frau und der Sohn seien gelegentlich zu Gast bei der Schützengesellschaft gewesen, dabei habe sich der 71-Jährige als "sehr besorgt und fürsorglich" gezeigt - gerade seinem Sohn gegenüber.