Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Tanja Braun ist ein Mensch, definitiv. "Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft." So hat es der große tschechische Läufer Emil Zátopek einmal gesagt. Und folgt man seiner Logik, dann muss man Tanja Braun geradezu so nennen: einen Menschen. Denn sie läuft. Und läuft. Und läuft. Und hört einfach nicht auf damit.

Tanja Braun ist Extremläuferin, Mentorin und Coach. Die 44-jährige Mannheimerin wohnt seit 2012 in Heidelberg. Letztes Jahr lief sie sechs Marathons in fünf Ländern. Sie lief 240 Kilometer von Leipzig nach Berlin. Sie lief acht Stunden am Stück auf einer 400-Meter-Bahn. Sie läuft, so sagt sie über sich selbst, seit sie denken kann.

Will man Tanja Braun verstehen, als den laufenden und coachenden Menschen, der sie heute ist, dann muss man zurückgehen ins Jahr 2009. "Ich war körperlich und mental total ausgebrannt." Diagnose: Burn-out. Der Job, die Familie – alles war ihr irgendwann zu viel geworden. Sie habe nicht mehr gewusst: "Wann ist genug? Und wann muss ich meine Akkus aufladen?" Drei Jahre war sie "völlig raus", wie sie sagt, ging nicht mehr arbeiten und versuchte, sich irgendwie ins Leben zurückzukämpfen. Bis zu diesem einen Tag, als sie im Arbeitsamt saß, man ihr sagte, sie solle auf einen kaufmännischen Beruf umschulen, und sie merkte: "Ich will nicht jeden Tag im Büro unter Neonröhren sitzen."

Braun macht sich daraufhin selbstständig, gründet ihr eigenes Schmucklabel, lernt, Mut zu finden und neue Wege zu gehen. Eines hilft ihr dabei besonders: das Laufen. Eigentlich, sagt Braun, sei sie aus dem Kampfsport gekommen. Doch irgendwann sei es praktischer gewesen, zu laufen. "Ich habe festgestellt, dass mir das Laufen unfassbar viel Energie bringt." Und so läuft sie immer weiter, über immer größere Distanzen. 2006 nimmt sie erstmals an einem Marathon teil. Heute sagt sie: "Der Marathon ist für mich eine Trainingsdistanz."

Jeden Tag läuft Braun zwei bis vier Stunden, jede Woche zwischen 80 und 100 Kilometer. Oft am Neckar entlang, manchmal auf den Königstuhl oder den Heiligenberg, und gelegentlich bis nach Mosbach. Sie laufe gerne alleine, sagt sie. So könne sie sich ideal fokussieren, Kräfte sammeln für den Alltag. "Ich würde jedem empfehlen, das mal auszuprobieren."

Das Laufen, es ist für Tanja Braun mehr als nur irgendwelchen Zeiten hinterherzujagen und nach immer neuen Rekorden zu schielen. Es ist ein Prinzip. "Der moderne Mensch lebt sehr weit entfernt von dem, für was er eigentlich gemacht ist. Dabei ist die Bewegung essenziell für uns." Sie selbst liebt es, ihre körperlichen und mentalen Grenzen auszuloten. Jedes Mal aufs Neue sei sie begeistert, was der Körper alles schaffen kann, sagt sie.

Bisher hat ihr Körper sie noch nie im Stich gelassen – egal, ob sie 42 Kilometer am Stück oder fünf Marathons an fünf Tagen in Folge gelaufen ist. "Man muss wissen, was der eigene Körper kann und was nicht, wo die eigenen Grenzen sind und wie man diese verschieben kann." Sie selbst kenne ihren Körper sehr gut, weiß, was dieser braucht. Kein Fast Food, wenig verarbeitete Lebensmittel, kein fettiger Käse, keine Süßigkeiten.

Bei der Ernährung macht Braun keine Experimente. Das gilt auch auf der Strecke. Ihr Geheimnis: getrocknete Datteln. "Das ist meine Powerfrucht", sagt sie. "Wenn ich beim Laufen eine Dattel esse, dann weiß ich: Jetzt geht es auch noch zehn Kilometer weiter." Kleine Motivationsspritzen wie diese braucht es, um lange Distanzen am Stück zu laufen. Denn früher oder später gebe es da immer diesen Moment, an dem der Geist die Aufmerksamkeit auf den Schmerz lenkt und der Kopf aussteigen will. "Da ist es wichtig, dass man Ideen entwickelt, um seinen Fokus zu verändern." Braun macht dies, indem sie anfängt, ihre Schritte zu zählen. Oder sich fragt: Warum bin ich eigentlich losgelaufen? "Ich sage mir immer: Ich bin losgelaufen, um ans Ziel zu kommen. Also will ich auch ankommen."

Im Leben angekommen – das ist Tanja Braun längst wieder. Heute lebe sie selbstbestimmt und frei, sagt sie. Wie das geht, will sie auch anderen zeigen. Sie berät weibliche Führungskräfte und Unternehmerinnen, hält Vorträge und gibt Seminare. "Ich helfe Frauen, ihr Selbstvertrauen auszubilden", sagt Braun. Stereotypen, Schablonen – davon müssten sich Frauen befreien, sagt Braun. So wie jene, die 2016 als erste iranische Frau in dem muslimischen Land bei einem Langstreckenrennen an den Start ging. Ihre Geschichte sah Braun im Herbst 2018 in einer Dokumentation – und war begeistert.

Am 8. Februar startet Braun selbst bei einem Extremlauf in einem muslimischen Land – dem Eco Ultra Trail in Saudi-Arabien. 83 Kilometer durch die Wüste. Womöglich als einzige Frau. Erst 2018 durften Frauen in Saudi-Arabien überhaupt das erste Mal an einem organisierten Lauf teilnehmen – wenn auch nur verschleiert. Nach allem, was sie weiß, gelten für Braun andere Regeln: Sie darf wohl ihre ganz normale Laufkleidung tragen. Wenn sie an den Start gehe und zeige, was es bedeutet, Spaß zu haben, dann könne das etwas bewirken, sagt Braun. Sie will vormachen, was möglich ist – mittels eines einfachen Prinzips: "Schuhe anziehen und loslaufen."

Loslaufen, das wird Tanja Braun dort nicht zum letzten Mal. Schon im April nimmt sie an einem Marathon in Jordanien teil. Im August will sie dann die Alpen überqueren. 300 Kilometer, mehr als 16.000 Höhenmeter, in sechs Tagen. Ihr großer Traum, sagt Braun, sei es, einmal durch den Iran zu laufen. Von Teheran, der Hauptstadt, nach Schiras, im Südwesten des Landes. 900 Kilometer. Fast schon unmenschlich.