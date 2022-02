Heidelberg (shy). Die Stadt Heidelberg hält an ihrer Drohung fest, die Bauarbeiten im "Faulen Pelz" notfalls einstellen zu lassen. "Wir haben dazu eine ganz klare Rechtsposition", sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz. Hintergrund ist, dass das Land Baden-Württemberg im ehemaligen Gefängnis in der Altstadt in einem sogenannten Maßregelvollzug für die Dauer von drei Jahren suchtkranke Straftäter unterbringen will. Bis zum Spätsommer sollen 75 Therapieplätze geschaffen werden. Dafür will das Land elf Millionen Euro investieren, beispielsweise um eine neue Heizung einzubauen. Trotz dieser großen Summe Geld sind laut Land keine baulichen Veränderungen geplant, die eine Baugenehmigung notwendig machen.

Genau das sehen OB Würzner und Baubürgermeister Jürgen Odszuck anders. "Niemand darf Baumaßnahmen ohne Genehmigung durchführen, auch kein Land", sagte Würzner. Bestandsschutz bestehe nicht mehr, eine Neunutzung müsse beantragt werden. Odszuck wurde noch deutlicher: "Wir haben das Recht, einen Bauantrag zu fordern. Das Land handelt rechtswidrig." Im Zweifelsfall würde die Stadt auch Baufirmen nach Hause schicken und das Gebäude versiegeln lassen. Würzner betonte überdies erneut, dass er einen Maßregelvollzug an dieser Stelle für völlig ungeeignet halte.

Update: Montag, 7. Februar 2022, 19.58 Uhr

Das Land will in Heidelberg unbeirrt weiter bauen

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Überrascht reagiert das baden-württembergische Sozialministerium auf die Androhung der Stadt Heidelberg, die derzeit laufenden Bauarbeiten im ehemaligen Gefängnis "Fauler Pelz" einstellen zu lassen. Auf Anfrage der RNZ hatte ein Stadtsprecher davon berichtet, dass das Baurechtsamt dem Ministerium Anfang der Woche eine "Anhörung vor Baueinstellung" zugestellt habe. Innerhalb einer Frist von zwei Wochen solle das Land darlegen, warum es ohne Bauantrag und Genehmigung seine Pläne vorantreibe, aus dem denkmalgeschützten "Faulen Pelz" einen Maßregelvollzug für psychisch kranke und suchtkranke Straftäter zu machen – und warum Handwerker dort bereits mit den Arbeiten begonnen hätten. Die Nutzung als Maßregelvollzug sei nicht vom Bestandsschutz gedeckt.

"Die Anhörung ist heute Morgen in unserem Haus eingegangen", sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Mittwoch. Das Sozialministerium werde nun der Stadt seine "abweichende Rechtsauffassung" darlegen. "Wie der Stadt Heidelberg bekannt ist, finden im Faulen Pelz Instandsetzungsarbeiten für eine Zwischennutzung des Faulen Pelzes statt, die aus unserer Sicht keiner Baugenehmigung bedürfen", so die Sprecherin weiter. Das Ministerium habe der Stadt und dem Gemeinderat wiederholt Gespräche und auch eine einvernehmliche, vertragliche Lösung angeboten. Bedauerlicherweise hätten weder die Stadt noch der Gemeinderat darauf reagiert.

Der Amtschef des Sozialministeriums Uwe Lahl hatte bereits am 18. Januar die Gemeinderatsfraktionen angeschrieben und darum gebeten, die Pläne für eine befristete Nutzung des "Faulen Pelzes" für den Maßregelvollzug zu unterstützen. "Es ist die einzige Möglichkeit, zu verhindern, dass gefährliche Straftäter auf freien Fuß gesetzt werden müssen", so Lahl. Die Zuweisung durch die Gerichte in den Maßregelvollzug habe so stark zugenommen, dass die fortlaufenden Bemühungen des Ministeriums, ausreichend Plätze zu schaffen, "damit leider nicht Schritt halten konnten". Erst Anfang 2024 werde es durch Neubauten an anderer Stelle eine Entlastung geben. Lahl: "Bis dahin brauchen wir aber dringend eine Übergangslösung."

Lahl appelliert an das "gesamtgesellschaftliche Verantwortungsbewusstsein" der Stadträte. Eine universitäre Nutzung des ehemaligen Gefängnisses in drei Jahren werde nicht behindert. "Eine Beeinträchtigung der Bevölkerung sehen wir auch deshalb nicht, weil sie jahrelang gut mit dem Gefängnis gelebt hat." Zudem solle es in der Altstadt keine Lockerungen für die Patienten geben, die diese für eine Flucht nutzen könnten. Lahl: "Sie werden jeweils nur kurze Zeit zu Beginn ihrer Behandlung dort sein." Eine abschlägige Baugenehmigung werde das Land nicht hinnehmen, notfalls müsse es den Rechtsweg beschreiten.

Update: Mittwoch, 2. Februar 2022, 20.50 Uhr

Jetzt droht die Stadt Heidelberg dem Land

Das Baurechtsamt wird den Umbau des Gebäudekomplexes zum Maßregelvollzug nicht dulden. Eine Einstellung der Arbeiten wurde angekündigt.

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Streit um den "Faulen Pelz" in der Altstadt hat die nächste Eskalationsstufe erreicht. Während das Sozialministerium Baden-Württemberg die RNZ für den kommenden Donnerstag zu einem Pressegespräch eingeladen hat, um über die weiteren Schritte auf dem Weg zur Ertüchtigung des ehemaligen Gefängnisses für den Maßregelvollzug und die angelaufenen Sanierungsarbeiten zu berichten, droht die Stadt nun offen damit, diese Bauarbeiten einstellen zu lassen.

Der "Faule Pelz", der immer noch in Landesbesitz ist, ist ein Kulturdenkmal. Die Umnutzung des ehemaligen Gefängnisses zur Anstalt für psychisch kranke und suchtkranke Straftäter ist nach Auffassung der Stadt nicht vom Bestandsschutz gedeckt. Sowohl ein Bauantrag als auch eine Baugenehmigung seien erforderlich, bevor mit irgendwelchen Arbeiten begonnen werden dürfe. Obwohl beides nicht vorliegt, hat das Sozialministerium aber bereits Anfang Januar Handwerker in den Gebäudekomplex geschickt. Diese Arbeiten will die Stadt unterbinden. "Zuvor erhält das Sozialministerium Gelegenheit, sich innerhalb von zwei Wochen in der Sache zu äußern", so ein Stadtsprecher.

"Regeln gelten für alle, und das Land kann mit seiner Immobilie nichts machen, was über den allgemein gültigen Rechtsrahmen hinausgeht. Wir sind sehr irritiert, dass das Land Baumaßnahmen aufnimmt, ohne dass die entsprechenden Genehmigungen eingeholt werden", macht Baubürgermeister Jürgen Odszuck klar. Jede Nutzung und eventuell nötige Umbauten müssten genehmigt werden. Das erforderten sowohl das Baurecht als auch der Denkmalschutz.

Das Sozialministerium hatte nach Auskunft der Stadt am 8. November 2021 eine Bauvoranfrage gestellt, diese aber am 18. Januar 2022 zurückgezogen. Das Land begründete dies damit, dass eine Genehmigung wegen des Bestandsschutzes nicht erforderlich sei. Bürgermeister Odszuck sieht dies anders: "Ein Maßregelvollzug ist bau- und planungsrechtlich völlig anders zu bewerten. Hier steht die medizinische Betreuung und Therapie im Vordergrund und nicht der Strafvollzug." Zudem sei in einem Kulturdenkmal jede nachteilige Veränderung nach dem Denkmalschutzgesetz genehmigungspflichtig. Sollte das Ministerium keine Baugenehmigung beantragen, müsse die Bauaufsicht tätig werden.

Wenn es nur um die reine Instandhaltung des Gebäudes gehe, müssten sicherlich nicht alle Arbeiten genehmigt werden, sagte ein Stadtsprecher: "Wir wissen aber gar nicht, was im ,Faulen Pelz’ vonstatten geht." Ob zur Not auch die Polizei hinzugerufen werde, um illegale Bauarbeiten zu unterbinden, konnte der Stadtsprecher nicht sagen: "So weit sind wir zum Glück noch nicht." Nun hänge viel davon ab, wie das Ministerium auf das Schreiben der Stadt reagiere.

Erst am Dienstagabend hat die RNZ von der Eskalation erfahren. Eine angeforderte Stellungnahme vom Ministerium blieb daher noch aus. "Ich erreiche leider niemanden mehr im Fachreferat, wir werden uns morgen in der Sache melden", sagte eine Sprecherin.

Gemeinderat und Stadtspitze sperren sich gegen eine Nutzung des "Faulen Pelz" für den Maßregelvollzug, auch wenn diese nur bis Sommer 2025 befristet sein soll. Mitten in der Altstadt sei nicht der richtige Platz für psychisch kranke Straftäter, die in diesem Gefängnis von 1848 ohnehin nicht vernünftig therapiert werden könnten. Eine weitere Befürchtung: Angesichts der notwendigen Investitionen von rund elf Millionen Euro könnte das Provisorium zur Dauereinrichtung werden. Der Gemeinderat leitete am 9. Dezember daher ein Bebauungsplanverfahren ein, das eine universitäre Nutzung des "Faulen Pelz" vorsieht. Auch dieser Beschluss schließt eine Baugenehmigung für den Maßregelvollzug erst einmal aus.