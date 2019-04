Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die evangelische Kirche in Heidelberg hat einen neuen Dekan: Die Synode wählte mit 38 Stimmen Pfarrer Dr. Christof Ellsiepen (48) aus Konstanz-Litzelstetten für die nächsten acht Jahre zum Chef des Kirchenbezirks. Mitbewerberin Dr. Sibylle Rolf (47), Pfarrerin in Oftersheim und Professorin für Systematische Theologie an der Theologischen Fakultät in Heidelberg, bekam 20 Stimmen von den 60 Wahlberechtigten im Lutherzentrum.

Jochen Cornelius-Bundschuh, Bischof der Evangelischen Landeskirche in Baden, hatte, wie er erklärte, über ein Jahr lang Gespräche mit mehreren Interessenten geführt - zwei schlug er dem Gremium zur Wahl vor. Da die Lebensläufe bekannt waren, verzichtete insbesondere Sibylle Rolf auf eine persönliche Vorstellung und machte stattdessen deutlich, was sie mit Kirche verbindet.

Hintergrund Christof Ellsiepen im Gespräch Christof Ellsiepen, seit 2009 Pfarrer in Konstanz-Litzelstetten, wird nach einjähriger Vakanz im September dieses Jahres neuer Dekan der evangelischen Kirche in Heidelberg. Mit Ehefrau und vier Kindern im Alter zwischen zwei und 16 Jahren will er im Sommer umziehen. Der promovierte Theologe war von 2012 bis 2016 auch Beauftragter für [+] Lesen Sie mehr Christof Ellsiepen im Gespräch Christof Ellsiepen, seit 2009 Pfarrer in Konstanz-Litzelstetten, wird nach einjähriger Vakanz im September dieses Jahres neuer Dekan der evangelischen Kirche in Heidelberg. Mit Ehefrau und vier Kindern im Alter zwischen zwei und 16 Jahren will er im Sommer umziehen. Der promovierte Theologe war von 2012 bis 2016 auch Beauftragter für "Kirche im Tourismus" der Badischen Landeskirche für die Region Bodensee; die Blumeninsel Mainau etwa gehört zu seinem Bezirk. Die RNZ sprach mit ihm über seine künftige Aufgabe. Herr Dr. Ellsiepen, freuen Sie sich auf Heidelberg? Ja, es ist eine großartige Stadt und eine neue Aufgabe mit viel Verantwortung, für die mir jetzt großes Vertrauen entgegengebracht wurde. Es ist schön, solch eine Perspektive zu haben. Was hat Sie zur Bewerbung bewogen? Ich wurde vom Bischof gefragt. Meine erste Überlegung war: Ich bin Pfarrer; will ich Dekan werden? Was die beiden Aufgaben verbindet, ist, Menschen zusammenzubringen. Ich bleibe ja im gleichen Beruf, wenn auch auf anderer Ebene. Kennen Sie die finanzielle Situation der Kirche in Heidelberg? Der Oberkirchenrat bestimmt, die Kirche vor Ort darf von sich aus kein Geld investieren. Das weiß ich, allerdings nicht im Detail. Ich werde mir ein Bild machen, welche Spielräume wir haben. Das hat mich nicht abgeschreckt. Man muss einfach mit den Gegebenheiten umgehen. Wenn alle Experten an einem Strang ziehen, dann bin ich guter Hoffnung, dass es anders wird im Kirchenbezirk. Welche Art Chef wollen Sie werden? Ich bin es gewohnt, mit jedem Menschen auf Augenhöhe zu sprechen, egal, in welchem Verhältnis ich zu ihm stehe. Ich sehe auch den Menschen in der Aufgabe und bin überzeugt, dass jeder Mitarbeiter in seinem Bereich eine wichtige Arbeit zu erledigen hat. Wir werden gemeinsam Kirche in Heidelberg gestalten. Heidelberg ist ein schwieriges Pflaster. Hat Sie mal jemand vor dem Job gewarnt? Nein, ich wurde nicht gewarnt. Es ist auch schwierig, das von außen zu beurteilen. Ich werde es sehen. Ich gehe unbefangen auf die Menschen zu und vertraue darauf, dass man mir auch Wohlwollen entgegenbringt und wir gemeinsam nach vorne schauen.

Dass sich die Kirche in Heidelberg in einem tief greifenden Veränderungsprozess befindet - die Kirchengemeinden fusionieren, einige Gebäude müssen eine andere Nutzung finden -, war beiden Bewerbern klar. Und beide sprachen vor allem von den Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen könnten.

Ellsiepen: "Eine große Chance, als Kirche in der Gesellschaft innovativ zu sein." Sibylle Rolf fand es durchaus spannend, neue Wege zu gehen und strukturelle Überlegungen anzustellen: "Wir sollten die Veränderungen vertrauensvoll gestalten."

Die Synodalen nutzten die Gelegenheit, den Kandidaten vor der Wahl Fragen zu persönlichen Einstellungen und Qualifikationen zu stellen. Sie mussten beantworten, wie sie sich zu einem Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung oder der Flüchtlingsfrage stellten. Pfarrer Gregor Wirth von der Hosanna-Gemeinde erkundigte sich nach ihren Kenntnissen in Personal- und Finanzverantwortung. Martin Heß, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes, fragte nach der künftigen Rolle seiner Einrichtung im Kirchenbezirk.

Und schließlich ging es auch darum: "Wie stehen Sie zu den Fusionen?" Oder: "Die Kirche stellt sich in der Öffentlichkeit nicht gut dar, etwa in der Sache Providenzgarten. Haben Sie da Konzepte, Ideen?" Nicht zuletzt mahnten die Synodalen an, künftig früher in Entscheidungen eingebunden zu werden. Außerdem müsse der Dekan häufiger in den Sitzungen der Ältestenkreise erscheinen.

Christof Ellsiepen hielt sich bei der "Gretchenfrage Fusionen" im Allgemeinen. Es sei wichtig, dass Kirchengemeinden zusammenarbeiteten und aufeinander zugingen: "Wenn das zu Strukturänderungen führte, wäre das ein guter Weg." Da die meisten Zusammenschlüsse in Heidelberg schon passiert seien, sah er es als Aufgabe, Leben in die fusionierten Gemeinden zu bringen und Kirche neu zu gestalten.

Pfarrer Gregor Wirth fragte den vierfachen Vater - der 16-jährige Sohn Paul lernt derzeit allerdings an einem College in den USA - auch, wie er sich als viel beschäftigter Dekan wohl abgrenzen könne, damit die Familie zu ihrem Recht komme. "Familienzeiten fest in den Kalender einplanen", nahm sich Ellsiepen vor.

Dann interessierte sich Wirth noch für persönliche Inspirationsquellen der Kandidaten. Sibylle Rolf nannte hier ihre kleinen Auszeiten in einer Frauengemeinschaft in benediktinischer Tradition. "Was mich aufleben lässt, sind Gottesdienste", erklärte Christof Ellsiepen und erwähnte auch die Kraft der Musik. Schließlich hat er jahrelang einen Gospelchor geleitet.

Neu für den künftigen Dekan sind finanzielle Verantwortung und Verhandlungsmacht. Da will er sich fortbilden. "Was ich bieten kann, ist meine Grundhaltung: Wie leite ich, wie motiviere ich, wie kriege ich Menschen in Kooperation?" Er betonte die Bedeutung von Vertrauen in eine verlässliche Organisation für eine gute Zusammenarbeit im Kirchenbezirk. Um dieses zu gewinnen, will er klare Strukturen schaffen und Absprachen sowie verbindliche Vereinbarungen treffen.