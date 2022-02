Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Schon vor knapp zwei Jahren stritt der Gemeinderat über die geplante Erweiterung des Patrick-Henry-Village (PHV) auf den Ackerboden im Westen der Siedlung. Doch man fand einen Kompromiss: PHV wird erweitert, aber frühestens 2030 – und zunächst um nur sieben Hektar. Weitere elf Hektar sind danach möglich, "wenn Bedarf besteht". Aber obwohl der dynamische Masterplan für PHV dann im Juni 2020 so beschlossen wurde, brach die Diskussion um die Erweiterung in den Fachausschüssen nun wieder auf. Anlass war das wohnungspolitische Konzept für PHV, das der Gemeinderat am 10. Februar beschließen soll.

Im RNZ-Gespräch sagt Baubürgermeister Jürgen Odszuck, warum die Erweiterung aus seiner Sicht so wichtig ist, was passieren würde, wenn sie ausbleibt – und wieso er nicht für eine Erhöhung der Sozialquote beim Wohnkonzept ist.

Jürgen Odszuck Foto: Rothe

Herr Odszuck, der Gemeinderat diskutiert wieder darüber, ob PHV wirklich vergrößert werden soll. Ist die Erweiterung denn eine ökologisch kluge Entscheidung?

Zunächst einmal gilt: Der Masterplan samt der Erweiterung ab 2030 ist Beschlusslage und entsprechend setzen wir das um. Manche Stadträte wollen nun daran rütteln, das finde ich nicht statthaft. Und zu Ihrer Frage: Ja, das ist ökologisch klug.

Warum ist es ökologisch klug, 18 Hektar Ackerfläche zu versiegeln?

Sie müssen das größere Bild sehen: In der Rhein-Neckar-Region herrscht enormer Nachfragedruck beim Wohnraum. Gibt es in PHV weniger Wohnungen, entstehen die woanders – brauchen dort dann aber viel mehr Fläche. PHV wird der dichteste Stadtteil Heidelbergs, vielleicht der dichteste in der Region. Es spart also insgesamt versiegelte Fläche ein, wenn wir unser PHV etwas vergrößern.

Die zweite Erweiterungsfläche von elf Hektar soll laut Masterplan-Beschluss nur bebaut werden, wenn dann "Bedarf besteht". Ist das nicht Augenwischerei? Es ist ja klar, dass in Heidelberg auch in ein paar Jahren noch Wohnungsmangel herrscht.

Nein, das ist keine Augenwischerei, sondern Ausdruck dessen, dass wir alle uns bewusst sind, dass wir mit Ackerflächen schonend umgehen müssen. Wir prüfen in einigen Jahren ganz ernsthaft: Rechtfertigen der Nachfragedruck und die soziale Notwendigkeit, Wohnraum zu schaffen, diesen Eingriff in den Naturhaushalt und in die Landwirtschaft?

Es ist ja nicht nur so gut wie sicher, dass auch in ein paar Jahren Wohnungen fehlen. Zudem werden Stadtwerke und Entwicklungsgesellschaft dann bereits massiv in PHV investiert haben. Glauben Sie ernsthaft, der Gemeinderat hat dann noch eine echte Wahl, die Erweiterung abzusagen?

Natürlich wäre es finanziell schmerzlich, nach größeren Investitionen etwa in die Infrastruktur, doch nicht zu erweitern. Aber noch einmal: Wir werden ernsthaft prüfen, ob der Eingriff gerechtfertigt ist. Denken Sie mal 15 Jahre zurück: Da hat man in Deutschland eher über Schrumpfungsprozesse diskutiert, und dass man gar nicht mehr Wohnraum brauche.

In PHV steht ja ohnehin weniger Fläche zur Verfügung als ursprünglich gedacht, weil das Ankunftszentrum für Geflüchtete nun auf dem Gelände bleibt. Wie wird das kompensiert?

Die Frage ist: Muss man es kompensieren? Die Geflüchteten und die Mitarbeiter, das sind ja auch Einwohner von und Arbeitsplätze in PHV. Auch sie brauchen Strom, Wärme und eine gesellschaftlich-soziale Infrastruktur. Das Ankunftszentrum ist also Teil der Stadtteilentwicklung. Aber: Es leistet in der Tat keinen Beitrag zur Wohnraumversorgung der Bürgerschaft in der Region. Dafür haben wir nun tatsächlich weniger Platz.

Vor dem Bürgerentscheid zum Standort des Ankunftszentrums sagten Sie, dieses würde in PHV "immer wie ein gelandetes Ufo wirken", und man könne dort dann nur Wohnraum für 7500 statt für 10.000 Menschen schaffen. Bleiben Sie dabei oder war das Wahlkampf-Getöse?

Die Situation hat sich geändert, weil das Land mit einer wesentlich kleineren Fläche plant. Durch das Ergebnis des Bürgerentscheids war das Land bereit, ganz wesentliche Rahmenbedingungen bezüglich des Flächenbedarfs und der Einfriedungsanforderungen einzugehen. So kriegen wir zwar immer noch weniger Einwohner unter als ohne das Zentrum – aber es sind nicht mehr so viel weniger. Auch die "Ufo"-Aussage stimmt nicht mehr ganz, weil sich die Lage geändert hat: Statt eines vier Meter hohen, blickdichten Zauns um das ganze Zentrum plant das Land nun auch frei zugängliche Bereiche – und dort, wo Zäune stehen, sind diese niedriger und nicht so abweisend.

Stadtspitze und Internationale Bauausstellung (IBA) haben auch immer wieder betont, PHV brauche eine Mindestgröße, damit es überhaupt als Stadtteil richtig funktionieren kann. Was funktioniert denn schlecht, wenn man nur die bestehenden 97 Hektar besiedelt?

Dann könnten statt 10.000 nur 8000 oder 8500 Menschen dort leben. Die Folge wären eine weniger gute Nahversorgung, weniger Bildungseinrichtungen, weniger Dienstleistungen in dem neuen Stadtteil. Gerade bei diesem Stadtteil, der etwas außerhalb liegt, ist es wichtig, dass dort alles entsteht, was ich im täglichen Bedarf brauche. Und: Die Bundesförderung der Straßenbahn ins PHV stünde auf der Kippe. Wir brauchen einen Kosten-Nutzenfaktor von 1,0. Aktuell erreichen wir bei der besten Variante 0,81, müssen also noch etwas bis zur Förderfähigkeit zusammenkratzen. Das kriegen wir hin. Aber: Leben dort 20 Prozent weniger Menschen, könnte es unmöglich werden, den Wert von 1,0 zu erreichen.

Auch das wohnungspolitische Konzept mit seinen Förderquoten für günstigen Wohnraum ist auf einen Stadtteil von 115 Hektar angelegt – also inklusive 18 Hektar Erweiterung. Was würde es für dieses Konzept bedeuten, wenn der Stadtteil kleiner würde?

Die 50-Prozent-Quote von Sozial- und preisgedämpften Wohnungen bliebe unangetastet. Aber: Hat man weniger Fläche, wird jeder Quadratmeter Bauland ein wenig teurer – und damit auch jede Miet- und Eigentumswohnung.

Annett Heiß-Ritter vom Mieterverein äußerte im RNZ-Interview ihr Unverständnis, warum in PHV nur 50 Prozent geförderter Wohnraum entstehen soll, und nicht 70 wie im Mark-Twain-Village. Das sehen auch andere so. Was entgegnen Sie?

Frau Heiß-Ritter macht Lobbyarbeit für ihre Klientel, und das ist völlig in Ordnung. Aber ich als Bürgermeister höre einer Vielzahl von Interessenvertretern zu. Und wenn Sie mal die Heidelberger auf der Straße fragen, ob es in PHV eine Sozialquote von 60 oder 70 Prozent geben soll, dann bekommen Sie sehr unterschiedliche Meinungen. Es kommt in einem neuen Stadtteil auf eine gute soziale Durchmischung an und die bekommen wir durch ein möglichst vielfältiges Angebot.

Aber im Mark-Twain-Village geht es doch auch. Die Einkommensgrenzen für den Wohnberechtigungsschein sind relativ hoch, da geht es um die ganz normale Mittelschicht. Das Argument der sozialen Durchmischung zieht doch gar nicht.

Ich will keinen Wohnungsmarkt, der nur nach den Dimensionen gefördert und nicht-gefördert funktioniert. Ich möchte Wohnungen von sagen wir fünf bis 18 Euro Quadratmetermiete schaffen. Auch die Luxuswohnung darf es geben. Das MTV-Modell passt nicht schablonenhaft überall. Wir haben eine vielfältige Nachfrage, da brauchen wir ein vielfältiges Angebot. Außerdem grenzt MTV direkt an gewachsene Quartiere in der Südstadt. Damit ergibt sich eine sehr gute Mischung. Diesen stabilisierenden Effekt durch vorhandene Nachbarschaften gibt es in PHV nicht.

Auch das widerspricht nicht einer 70-Prozent-Quote. Es würden doch dann immer noch 30 Prozent der Wohnungen auf den freien Markt gehen.

Es geht doch um etwas anderes: Wie eng ziehen wir so ein Wohnkonzept? Es geht um öffentliche Mittel, wir sollten daher das Notwendige tun, aber nicht alles, was theoretisch geht. Es geht auch um die Freiheit der Menschen, ihre Wohnung zu wählen: Der Bau geförderter Wohnungen geht ja mit vorgegebenen Größen einher. Aber vielleicht will auch der Drei-Personen-Haushalt, der innerhalb der Fördergrenzen liegt, dennoch lieber auf 80 Quadratmeter wohnen und damit auf eine geförderte Wohnung verzichten. Nicht der Fördergeber oder die Politik sollten entscheiden, wer wo wie wohnen darf.