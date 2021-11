Keine Bahn, kein Auto, kein Mensch: Der Adenauerplatz im ersten Corona-Lockdown im März 2020. Fotografin Sabine Arndt wechselt in ihrem Buch zwischen Schwarz-Weiß- und Farbmotiven. Das Foto unten zeigt die verwaiste Untere Straße. Foto: Sabine Arndt

Von Rolf Kienle

Heidelberg. "Mir blieb nichts anderes übrig, als meine letzten Gäste zu verabschieden, die Vorräte zu verschenken und meinem Personal mit Ellbogencheck alles Gute zu wünschen. Dann war es auch für uns an der Zeit, das Licht auszumachen." Als Heidelberg dicht machte im März 2020, da war auch für Jan Rische, Wirt des Hemingway’s in der Fahrtgasse, die Verunsicherung groß. Wann wird er seine Leute wieder sehen, wie lange wird der Lockdown dauern? Das Leben stand ganz plötzlich still, es veränderte sich von einem auf den anderen Tag, für Jan Rische wie für viele andere Heidelberger auch. Für Hotelchefin Caroline von Kretschmann oder Bürgermeister Wolfgang Erichson zum Beispiel, für den Leiter der RNZ-Stadtredaktion Sebastian Riemer oder den Musiker Daniel Gallimore.

Und auch für die Fotografin Sabine Arndt, die den großen Stillstand in Bildern festhielt. Daraus hat sie das beeindruckende Fotobuch "Heidelberg LockUp! über das (fast) leere Heidelberg gemacht. Dazu lässt sie 15 Menschen in persönlichen Texten zu Wort kommen, die diese Zeit der Pandemie in dieser Stadt erlebt, beobachtet und bewertet haben. Die Dinge wie Kontaktbeschränkungen, Toilettenpapier-Mangel, Einschränkung unserer Freiheit, Planlosigkeit und Krise aber auch die schönen Seiten des Lockdowns beschreiben.

Noch sind die Erinnerungen halbwegs frisch an diese skurrile Zeit des ersten Lockdowns, als es zunächst hieß, Mund- und Nasenmasken seien wirkungslos, als der Staat seine Bürger in ein Bürokratie-Chaos schickte, die Ausgangssperre unseren Bewegungsradius auf ein Minimum reduzierte, Geschäfte, Schulen und Restaurants alle auf einmal dichtmachten – und man immer nachrechnen musste, ob man sich gerade mit den Nachbarn treffen darf oder man dann schon einer zu viel ist.

Sabine Arndt mit ihrem Buch „Heidelberg LockUp!“. Foto: A

Thema Nummer eins war damals, wie wir und die anderen mit diesen verstörenden Erfahrungen umgehen. Viele sahen monatelang ihre Eltern und Großeltern nicht. Inzwischen hat sich das Leben für die meisten wieder normalisiert. Brauchen wir da wirklich ein Buch, das uns an diese absurde Zeit erinnert?

Die Antwort ist: Ja! Denn vielen ging es wie Sabine Arndt: Sie trat vor die Tür und ihr stockte der Atem. Die Straßen leer gefegt. Nachbarn, Ladeninhaber, mit denen sie gewohnt war, ein Schwätzchen zu halten, suchte sie vergeblich. "Es fühlt sich an, als hätte ich eine atomare Katastrophe verschlafen und als einzige überlebt", schreibt sie. "Alles wirkt absurd und fremd." Sabine Arndt ist eine lebensfrohe, ja sehr lustige Frau, aber mit dem Leben, das draußen überhaupt nicht mehr stattfand, entwich auch ihr Lächeln. Dann machte sie das, was Fotografen im Blut liegt: Sie hielt fest, was sie sah. Leere Straßen, geschlossene Geschäfte, die Plakate des Theaters mit dem Satz "Wir vermissen Sie auch. Bis bald". Eine Hauptstraße mal mit zwei, mal mit drei Passanten. Der Adenauerplatz ohne Autos, Spielplätze ohne Kinder. Gespenstische Ruhe.

Die Journalistin Kirsten Baumbusch fand, dass diese gespenstische Ruhe durch das Lächeln der Bäckersfrau, die freundliche Begegnung mit Mensch und Hund im Wald und die Gespräche vor dem Hofladen gemildert wurde. Und dass sie sich immer zu Fuß oder mit dem Rad – anders als in Spanien, Italien oder Frankreich – durch die Stadt bewegen konnte, "das hat mich in den Zeiten der Pandemie gerettet". Wolfgang Erichson machte es Spaß, das leere Heidelberg neu zu erobern. Und Sebastian Riemer hat eine kleine Chronologie beigesteuert, die ganz harmlos am 9. März 2020 beginnt und dann im Tagestakt drastischere Einschränkungen bringt. Zwei Wochen später musste er feststellen: "Heidelberg ist eine Geisterstadt."

Leere Straßen, Ampeln, die keiner braucht, ein gefühlt unbewohntes Heidelberg: Arndts Fotos sind mal in Farbe, mal in Schwarz-Weiß, was ihnen noch mehr Ausdruckskraft verleiht. Und Arndt hat Autoren gefunden, die ihre Erfahrungen sehr facettenreich schildern. Die Fotos zeigen unsere Stadt im historischen Ausnahmezustand, die Texte liefern die zwiespältigen Gefühle dazu. Das Buch hat das Zeug zum Klassiker. Es ist ein Zeitdokument, das wir unseren Enkeln zeigen werden.

Info: "Heidelberg LockUp". ISBN: 978 3 00.070135.1. 24,80 Euro. Erhältlich etwa bei Schmitt & Hahn.