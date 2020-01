Heidelberg. (RNZ) Warum habe ich keine Grüne Welle? Warum schalten an Straßen mit Mittelinseln die Fußgängerampeln unterschiedlich? Warum ist die Fußgängerampel so kurz grün? Das sind die häufigsten Fragen, die Bürgerinnen und Bürger an Eric Sprißler stellen. Er ist der neue Ampelbeauftragte der Stadt und will für Fragen, Kritik und Anregungen rund um Ampeln immer ein offenes Ohr mitbringen. Seit September 2019 arbeitet der Verkehrsingenieur beim Amt für Verkehrsmanagement.

Der gebürtige Karlsruher ist dort für unterschiedliche Themen zuständig: Zum einen ist er für die Optimierung der "Lichtsignalanlagen" verantwortlich. Zum anderen nimmt er Wünsche und Beschwerden der Bürger entgegen. Er beantwortet ihre Anliegen und leitet gegebenenfalls Maßnahmen in die Wege. Seit seiner Anstellung hat er bereits über 90 Anfragen bearbeitet.

"Ob mit dem Fahrrad, dem Auto oder zu Fuß – jede und jeder wünscht sich, möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Diesem Wunsch versuchen wir nachzukommen", so Sprißler. "Gleichzeitig, und das ist spätestens seit der Verabschiedung des 30-Punkte-Klimaprogramms ein politisch vorgegebenes Ziel, müssen wir den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen." Dazu müsse man Bus und Bahn verstärkt Vorrang einräumen. Höchste Priorität haben für ihn daneben sicherheitsrelevante Anfragen, wie der Schutz von Radfahrern.

Die beste Lösung für alle Verkehrsteilnehmer zu finden, ist dabei nicht einfach. Die Prüfung von verkehrstechnischen Zusammenhängen ist oft komplex. Viele Maßnahmen könnten deshalb nicht sofort umgesetzt werden: "Als Ampelbeauftragter werde ich aber alles dafür tun, auf vorgebrachte Anliegen schnellstmöglich zu reagieren", verspricht Sprißler.

Antworten auf häufig gestellte Fragen findet man auf der Internetseite der Stadt (www.heidelberg.de/ampelbeauftragter). Kontaktieren kann man Sprißler unter Telefon 06221/58-30558 oder per E-Mail an ampelbeauftragter@heidelberg.de