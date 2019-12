Von Holger Buchwald

Heidelberg. Fast ein halbes Jahr Bauzeit, 1,15 Millionen Euro Kosten, viele Staus. Hat sich der Aufwand für die Radachse am Adenauerplatz im Zentrum der Stadt gelohnt? Noch fehlen die letzten Piktogramme und Markierungen in der Friedrich-Ebert-Anlage. Doch Bernhard Pirch-Rieseberg vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) und die RNZ haben die neue Schnellverbindung von der Altstadt zum Hauptbahnhof jetzt schon getestet und sind sie mehrmals abgefahren.

Wie gut ist die grüne Welle? Skeptisch schwingen wir uns in der Neugasse auf den Sattel. Unsere Vermutung: Sicherlich werden die Radler auch weiterhin an jeder Ampel halten müssen, während die Autofahrer im Vorteil sind. Nach unseren Probefahrten sind wir aber überrascht und eines Besseren belehrt. Sobald die Ampel an der Kreuzung zur Sofienstraße auf Grün schaltet, geht es in einem Rutsch auf dem neuen Radweg am Deutsch-Amerikanischen Institut und der Deutschen Bank vorbei über die holprige alte Piste in der Kurfürsten-Anlage bis zum Römerkreis. Auf dem Rückweg empfiehlt die Stadt den Weg über die Bahnhofstraße und den leicht steilen Anstieg der Hans-Böckler-Straße zurück zum Adenauerplatz. Auch hier bemerken wir einen deutlichen Fortschritt. Zwar hat man hier nicht immer an beiden Ampeln Grün. Doch immerhin dürfen wir nun gemeinsam mit den Autos in Richtung Sofienstraße fahren. Früher mussten sich Radler diese Ampel noch mit Fußgängern teilen, die viel früher Rot bekamen, während die Pkw noch mehrere Sekunden lang fahren durften.

Wie übersichtlich sind die Kreuzungen? Die Markierungen, die schon vorhanden sind, sind einwandfrei. Es gibt nur eine Stelle in Fahrtrichtung Hauptbahnhof, die etwas merkwürdig ist: An der Kreuzung mit der Sofienstraße müssen sich die Radler erst orientieren, welche Ampel für sie gilt. Zwischen der Fußgängerfurt und dem Geradeausstreifen gibt es nämlich noch die Rechtsabbieger-Spur für Autos. Daher müssen wir uns, wenn wir weiter zur Kurfürsten-Anlage wollen, an die Ampeln über oder links von uns halten – eine etwas ungewohnte Situation.

Wie komfortabel ist der Radweg? Im Vergleich zum alten Zustand ist es ein Riesenfortschritt. Bernhard Pirch-Rieseberg hat seinen Zollstock dabei und misst vor der Deutschen Bank eine Radweg-Breite von 1,90 Meter. "Das ist okay", sagt er. Hier kommen locker zwei Radler aneinander vorbei. Schade nur, dass das Angebot in der Kurfürsten-Anlage hier in keiner Weise mithalten kann. Seit Jahren hat der "Radweg" dort diesen Namen eigentlich gar nicht verdient. Die Bodenplatten werden von den Wurzeln der Bäume angehoben. Alles ist viel zu schmal. Da die Fußgänger ihren Bereich auch nicht erkennen können, laufen viele von ihnen etwas orientierungslos auf dem Radweg herum. Dieser Abschnitt müsste auch dringend mal umgebaut werden.

Wie sicher ist das Ganze? "Man sollte fast dafür Werbung machen, dass die Radler diese Route nehmen", ist Pirch-Rieseberg nach den Testfahrten überzeugt. Hier sind sie deutlich sicherer unterwegs als über die viel zu enge Kleine Plöck und die Rohrbacher Straße hinweg, wo Straßenbahnen aus beiden Richtungen kreuzen. Einen kleinen Verbesserungsvorschlag hätte der ADFC-Aktive noch an der Einfahrt zur Tiefgarage der Deutschen Bank. Dass hier ab und zu Autos einbiegen, davon könnten Radler böse überrascht werden. Eine rote Markierung würde da in seinen Augen schon viel helfen.

Wie sieht das Gesamtfazit aus? Die 1,15 Millionen Euro Baukosten mit Zuschüssen bis zu 650.000 Euro haben sich gelohnt. Bei unserer letzten Probefahrt von der Gaisbergstraße über den Adenauerplatz treffen wir zufällig Alexander Thewalt, Leiter des Amts für Verkehrsmanagement. Er muss lachen, als er erfährt, dass wir gerade "seine" Radachse testen. Als er hört, dass wir zufrieden sind, freut er sich. Und gibt zu, dass er sich über die langen Planungsphasen solcher Projekte ärgert. Er würde gerne noch viel mehr für den Radverkehr tun, versichert er uns.